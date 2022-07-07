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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Muhafazakar Parti’nin kararı bu partinin yeni bir liderinin ve dolayısıyla yeni bir başbakanın olması gerektiği yönündedir" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Muhafazakar Parti’nin kararı bu partinin yeni bir liderinin ve dolayısıyla yeni bir başbakanın olması gerektiği yönündedir" dedi.
Politika 07.07.2022, 14:37
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Muhafazakar Parti’nin kararı bu partinin yeni bir liderinin ve dolayısıyla yeni bir başbakanın olması gerektiği yönündedir" dedi.