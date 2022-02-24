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Kanada Başbakan Justin Trudeau, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı nedeniyle 58 Rus kişi ve kuruluşa para cezası ve tüm ihracat izinlerinin durdurulmasını içeren yaptırım paketini duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, "Avrupa’nın Rus gazına bağlılığını azaltacağız" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, "Avrupa’nın Rus gazına bağlılığını azaltacağız" dedi.
Politika 24.02.2022, 20:23
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, "Avrupa’nın Rus gazına bağlılığını azaltacağız" dedi.