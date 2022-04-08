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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile beraber İngiltere, Almanya ve müttefik ülkelerin Ukrayna’ya daha fazla yardım sağlaması gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile beraber İngiltere, Almanya ve müttefik ülkelerin Ukrayna’ya daha fazla yardım sağlaması gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.
Politika 08.04.2022, 17:55
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile beraber İngiltere, Almanya ve müttefik ülkelerin Ukrayna’ya daha fazla yardım sağlaması gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.