İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Biden ile görüştü

ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısına katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, toplantıdan sonra ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısına katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, toplantı sonrasında Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Cornwall’daki G7 zirvesinden sonra ikinci kez yüz yüze görüşen Johnson ve Biden’ın iklim değişikliği ve Avustralya ile denizaltı anlaşması gibi konuları tartıştığı belirtildi.

Toplantıdan önce konuşan Biden, Johnson ile yapacağı ikili görüşmede konuşulacak konulardan birinin "ticaret hakkında" olduğunu söyledi. Biden, İngiltere-ABD ticaret anlaşması hakkında, "İngiltere ile ilgili, bu tartışılmaya devam ediyor." dedi. Biden, ayrıca İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından Kuzey İrlanda’daki barış sürecine zarar verilmemesini istediğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek için NewYork’taki Birleşmiş Milletler toplantısının ardından Beyaz Saray’a trenle gitmesi dikkat çeken İngiltere Başbakanı Johnson, İngiltere-ABD görüşmelerinde "gerçek bir ilerleme" olduğunu söyledi. Johnson, Kuzey İrlanda konusunda Biden ile aynı fikirde olduğunu belirterek, kimsenin barış anlaşmalarını kesintiye uğratan veya dengesini bozan hiçbir şey görmek istemediğini söyledi.

Johnson toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık ve ABD, sadık müttefikler ve en yakın ortaklardır. Halkımızı korumak ve dünya çapında değerlerimizi savunmak için yan yana durmaya devam edeceğiz." dedi. İngiltere basınında yer alan haberlere göre ayrıca, İngiltere hükümetinin ayrı bir anlaşma yapmak yerine ABD, Meksika ve Kanada ile bir ticaret anlaşmasına katılmayı düşünebileceği belirtildi.

İkili görüşmeden önce, Biden, ABD’nin iklim finansmanı taahhüdünü ikiye katlayacağını ve gelişmekte olan ülkeler için fonu 2024 yılına kadar 11,4 milyar dolara çıkaracağını duyurdu. Johnson, ABD’nin ülkelerin 100 milyar dolarlık hedefine doğru "büyük bir katkı" sağladığını söyledi.