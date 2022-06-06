banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

İngiltere Başbakan Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal etmesi nedeniyle Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan oylamada güvenoyu aldı.

İngiltere Başbakan Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal etmesi nedeniyle Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan oylamada güvenoyu aldı.

Politika 06.06.2022, 23:01
İngiltere Başbakan Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal etmesi nedeniyle Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan oylamada güvenoyu aldı.

İngiltere Başbakan Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal etmesi nedeniyle Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan oylamada güvenoyu aldı.

Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu