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İngiltere, Abramovich’e yakın 2 oligarkın 10 milyar pound değerindeki varlıklarını dondurdu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, toplam varlıklarının 10 milyar pound olduğu tahmin edilen ve Rus oligark Roman Abramovich’e yakın olan 2 Rus oligarka daha yaptırım uygulayarak varlıklarını dondurdu.

Politika 14.04.2022, 20:55 15.04.2022, 08:46
İngiltere, Abramovich’e yakın 2 oligarkın 10 milyar pound değerindeki varlıklarını dondurdu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, toplam varlıklarının 10 milyar pound olduğu tahmin edilen ve Rus oligark Roman Abramovich’e yakın olan 2 Rus oligarka daha yaptırım uygulayarak varlıklarını dondurdu.

İngiltere hükümeti, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde bugün 2 Rus oligarka daha yaptırım uyguladığını açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, daha önce İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım listesine eklenen Rus oligark Roman Abromovich’in yakın iş ortakları olan Eugene Tenenbaum ve David Davidovich’in toplamda 10 milyar pound değerindeki varlıklarının dondurulduğu aktarıldı.

Yaptırım uygulanan oligark ve yakınlarının sayısı 106’ya ulaştı

Açıklamada, "Bugüne kadar alınan önlemlerle birlikte yeni alınan önlemler, Putin’in savaş makinesi için önemli olan gelir kaynaklarını azalttı. İngiltere bugün, Eugene Tenenbaum ve David Davidovich’e yaptırım uygulayarak şubat ayından bu yana yaptırım uygulanan toplam oligark ve yakınlarının sayısını 106’ya çıkardı" denildi.

İngiltere, tarihindeki en büyük varlık dondurma eylemi

Dışişleri Bakanlığı, hareketin İngiltere tarihindeki en büyük varlık dondurma eylemi olduğunu söyleyerek, bu varlıkların Rusya’yı ve "Putin’in savaş makinesini" finanse etmek için kullanılmasının önlendiğini belirtti. Bakanlık, Tenenbaum’un, Abramovich’in en yakın iş ortaklarından biri olduğunu ve Abramovich’e bağlı bir yatırım şirketi olan Ervington Investments Limited’in kontrolünü Rusya’nın Ukrayna’yı yasadışı işgalinin hemen ardından devraldığını belirtti. Bakanlık, Chelsea Futbol Kulübü’nde direktör olan Tenenbaum’un, mal varlığının dondurulduğu, Mart 2022’de Ervington Investments’ı Tenenbaum’dan devraldığı bilinen David Davidovich’in ise varlık dondurma ve seyahat yasağına tabi tutulduğunu aktardı.

Dışişleri Bakanlığı, hükümetin uyguladığı son yaptırımların, Abramovich ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen varlıklara resmi bir dondurma emri vermek için alınan önlemlerle koordineli olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Liz Truss konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Putin’in savaş makinesi üzerindeki baskıyı artırıyor ve Kremlin’e en yakın olanları hedefliyoruz. Putin Ukrayna’da başarısız olana kadar yaptırımlara devam edeceğiz" dedi.

Abramovich’in 7 milyar dolardan fazla varlığı dondurulmuştu

İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Adaları’ndan en büyüğü olan Jersey’deki Kraliyet Mahkemesi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine İngiltere ve AB tarafından Rusya’ya yönelik yaptırım listesine eklenen Rus milyarder Abromovich’in 7 milyar dolardan fazla varlığını dondurmuştu.

Jersey Hukuk Memurları Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Jersey Kraliyet Mahkemesi’nin Abramovich’in kamuya açık olarak tahmin edilen servetinin yarısına eşdeğer olan 7 milyar dolardan fazla varlığı dondurduğunu ve polisin milyarderle bağlantılı olduğundan şüphelenilen mülkleri aradığı aktarılmıştı.

Öte yandan İngiltere hükümetinin şu ana kadar Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde dondurulan varlık değerinin yaklaşık 275 milyar pounda ulaştığı belirtildi.

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