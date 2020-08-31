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İnce'nin otobüsü hazırlandı, yolculuk başlıyor
CHP eski Milletvekili Muharrem İnce’nin “Memleket Hareketi” adını verdiği karış karış Anadolu yolculuğu başlıyor
Politika 31.08.2020, 10:00
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13 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında "1000 Günde Memleket Hareketi" başlatan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce yola çıkmaya hazırlanıyor. 4 Eylül'de Sivas'ta ilk adımı atacak olan İnce'nin, yurt gezilerini yapacağı otobüs de hazırlandı. Mavi renge boyanan otobüsün üzerinde kırmızı renkli Türkiye haritası ve beyaz renklerde “Memleket Hareketi” yazısı bulunuyor. Aynı zeminde, İnce'nin büyük boy bir fotoğrafı da yer alıyor.
CHP kurultayının adından kendisine yeni bir yol haritası çizen Muharrem İnce, geçen 13 Ağustos günü Ankara'da bir basın toplantısı düzenlemiş ve “1000 Günde Memleket Hareketi” başlattığını açıklamıştı. Hareketin içinde, alanında uzman ve çözüm üreten kişiler de bulunduğunu belirten İnce, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü olan 4 Eylül'de bu kentte olacak ve hareketi konusunda açıklamalar yapacak. İnce, 2018'de CHP adayı olarak cumhurbaşkanlığı seçimine katılıp yüzde 30.6 oy almıştı.
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