İnce: "Biz ilkeli bir siyasetten yanayız, Diyarbakır’a gidip özerklik konuşup, Yozgat’ta Kandil bombacısı olamayız"

Tokat’ta partisinin il başkanlığı ve Zile ilçe başkanlığı binalarının açılışına katılan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, ilkeli siyasetten yana olduklarını belirti.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Tokat’ta il başkanlığı ve Zile ilçe başkanlığı binalarının açılış törenlerine katıldı. Esnaflarla ve vatandaşlarla da bir araya gelen ince kendisini karşılayan halk oyunları ekibi ile halay çekti. Tokat il başkanlığı binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce. İlkeli siyasetten yara olduklarını ifade dip, "Biz ilkeli bir siyasetten yanayız. Diyarbakır’a gidip özerklik konuşup, Trabzon’a gidip şehit babası, İzmir’de Atatürkçü, Yozgat’ta Kandil bombacısı olamayız. Ne diyorsak o. Zile’de söylediğimizi, Diyarbakır’da da söyleriz. Diyarbakır’da söylediğimizi Trabzon’da söyleriz. Edirne’de söyleriz. Biz konjonktürel siyaseti doğru bulmuyoruz. Biz memleketin geleceği için, Memleket Partisi olarak 81 vilayetimizde 780 bin kilometre karede, her bir karış toprağında aynı şeyleri söyleyeceğiz. Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz. Bizim milletvekillerimiz tezkerede evet oyu verdiler. Çünkü geçmişten bu yana sözü edilen yabancı asker sözcüğü geçmişte ki tezkerelerde de vardı. Bu teknik olarak yazılan bir şey. 2 yıl olmasına şerh koyduk. Ama bundan önceki de 18 aydı tezkere zaten, onun için bizim tavrımız nettir. Bu siyasi duruşumuzu her yerde göstereceğiz" dedi.

Üçlü ittifak soruldu

İnce, “3’ncü bir ittifak olur mu” sorusuna ise "Biz ittifakların seçim döneminde konuşulmasından yanayız. Ortada henüz seçim yokken ittifakları konuşmanın siyasi partinin azminin düşüreceği, siyasi partinin iddiasını yok edeceğini düşünüyoruz. Dolaysıyla biz Memleket Partisi olarak 50+1 alacakmış gibi tek başımıza iktidar olacak gibi çalışacağız. Seçime yakın bakacağız. Bu yorgun iktidarı değiştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.