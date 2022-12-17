Imran Khan, 23 Aralık’ta 2 yerel meclisin feshedileceğini duyurdu

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan, Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa meclislerinin 23 Aralık’ta feshedileceğini duyurdu.

Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan Lahor’daki Liberty Chowk’ta halka açık bir toplantıda konuştu. Khan, hükümet üzerinde erken genel seçim yapılması yönünde baskı oluşturmak amacıyla partisinin önümüzdeki hafta iki eyalet meclisini planlanandan erken feshedeceğini duyurdu. Pencap Başbakanı Chaudhry Parvez Elahi ve KP CM Mahmood Khan’a kararını destekledikleri için teşekkür eden Khan, "Önümüzdeki cuma günü, Pencap ve Hayber-Pakhtunkhwa meclislerini feshedeceğiz. Meclisleri feshettikten sonra seçim hazırlıklarına başlayacağız. Ülkede şeffaf seçimler için mücadelemiz devam edecek" dedi.

Khan hükümeti Nisan’da düşmüştü

Pakistan’da 10 Nisan’da parlamentoda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan Khan hükümeti düşmüş, Khan’ın yerine 11 Nisan’da yapılan oylamada 174 oyla Şahbaz Şerif gelmişti.