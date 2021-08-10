İMAMOĞLU’NDAN PARTİZANLIK GÖNDERMESİ: “BİZE OY VERSİN VERMESİN 16 MİLYONA METRO YAPIYORUZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nın yapımına Mayıs 2017’de başladı. Proje, yapımına başlandıktan sadece 7 ay sonra, 29 Aralık 2017’de durduruldu. İnşaat, Mart 2018’de tekrar başlandı. Ancak, eski İBB yönetimi tarafından hak ediş ödemelerinin yapılamaması nedeniyle şantiye alanı, o güne dek yüzde 6’lık bir ilerleme sağlanmışken, Ekim 2018’de sessizliğe gömüldü. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yeni İBB yönetimi, Ekim 2019’da yapılan anlaşma ile Deutsche Bank’tan kredi sağlayarak, hattın yeniden imalatına başladı. “Yeraltı canavarı” olarak nitelenen ve tünel kazmakta kullanılan TBM makinası, İBB Başkanı İmamoğlu’nun katılımıyla, ilk olarak 26 Kasım 2019’da, hattın Sancaktepe İstasyonu şantiye alanına indirildi. Toplam 4 TBM, bu süreçte 10,9 kilometrelik hattın farklı noktalarında kazılar gerçekleştirdi. Bugün de hattın, Sarıgazi İstasyonu’na ulaşan TBM makinasının geçişi için bir tören düzenlendi. Törende; İmamoğlu ile birlikte, CHP PM üyesi Eren Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir ve İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan hazır bulundu.

“1 YILDA SIKI BİR İLERLEME KAYDETTİK”

TBM geçişi için düzenlenen etkinlikte ilk konuşmayı yapan İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, 4 ilçeden geçecek 8 istasyonlu hattın geçmişi, şu andaki hali ve geleceğiyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Alpkökin’in ardından konuşan İmamoğlu, söz konusu hattaki fiziki ilerlemenin, devraldıklarında yüzde 4 seviyesinde olduğu bilgisini paylaştı. “Ödenek yetersizliği ve kredi temin edilemediğinden dolayı, ne yazık ki duran atlarımızdan bir tanesiydi” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zaten durmayan bir iki hat kalmıştı. Diğerlerinin tamamı durmuş durumdaydı. Görevi devraldıktan sonra, yaptığımız çalışmalarla, kredi teminlerini yaptık. Eurobond tahvil sürecini gerçekleştirdik. İnşallah hızlı bir şekilde de yola devam ediyoruz. Hattı iki aşamada hizmete sokacağız. Üç istasyondan oluşan birinci aşama; Çekmeköy-Şehir Hastanesi kısmı olarak devreye girecek. Biz, bunu 2023’ün ilk yarısında aşmayı planlıyoruz. Sancaktepe-Sultanbeyli hattını ise 2024’te tamamlayıp, inşallah tüm hattı İstanbulluların hizmetine kavuşturmuş olacağız. İlk kısımda yaklaşık yüzde 45, ikinci etap için ise şu anda yüzde 15 ilerlemeye ulaştık. Bir yılı biraz aşkın bir sürede çok sıkı bir ilerleme kat ettik diyebilirim. Hızlı ve düzenli bir işleyişle sürecimize devam etmek istiyoruz.”

En doğru kredi fırsatlarını şehre kazandırmak için çalıştıklarını belirten İmamoğlu, bu süreçte kendilerine yaşatılan bir zorluğu da konuşmasında yer verdi. İBB Meclis komisyonda bekleyen onay taleplerinin bulunduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bir tanesi de bu hattımız. Bir an önce çıkmasını istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 8 aydır bekleyen bir onay. Arkadaşlarım görüşmelerini sürdürüyor. Ama vaktimizin daralması İstanbul'un aleyhinedir. 8 aydır bir hattın Meclis onayını beklemesi, abesle iştigaldir. Dolayısıyla bu süreci de hassas bir biçimde takip ediyorum. Her gün, her an zorluyorum ve sorguluyorum” dedi. Söz konusu hattın Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçtiğini tekrarlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“SİYASET ÜSTÜ BİR TAVIR BEKLİYORUM”

“Biliyorsunuz; 2018’de bu hatları durduran Belediye Başkanı, ‘Bana oy veren yerlere tabii ki metro yapacağım’ demişti. Bak biz, bize oy vermemiş, başka ilçelerin yönettiği 4 ilçeye metro yapıyoruz ve para bulmaya çalışıyoruz. Oy versin, vermesin; ya 16 milyon İstanbullu bizim. Bu 4 ilçe, en az o ilçenin belediye başkanları kadar, bizim. Ben hep söylüyorum: ‘Ümraniye, Çekmeköy Sultanbeyli Sancaktepe belediyelerinde benim hakkım var.’ En az benim o belediyelerde olduğum kadar, o belediye başkanların da Büyükşehirde hakkı var. Böyle. Kimsenin malı mülkü değil yani. Bu güzel hizmetlerin, bu güzel projelerin sağlıklı bir şekilde yürümesi için, gerçekten siyaset üstü bir tavırla yol almamız lazım. Bu siyaset üstü tavrı, erdemi, meclisteki bütün meclis üyesi arkadaşlarımdan bekliyorum siyasi parti ayrımı yapmaksızın. Mecliste bulunan bütün siyasi partilere mensup meclis üyelerimizden, İstanbul öncelikli düşünmeye, İstanbul'a hizmeti düşünmeyi sağlayan iyi niyeti, samimiyeti, erdemi bekliyorum.”

“SON GAZ YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

Metronun, çevre dostu bir yatırım olduğunu ifade eden İmamoğlu, sözlerini, “Metro, sadece bir maliyet değil. Yani, bir maliyet ve getiri üzerinden maddi olarak hesap yapılacak bir şey değil. Kurtaracağı çevre kirliliği, toplumu rahatlatacağı, ulaşım konforu üzerinden de hesabının yapılması gereken çok önemli bir yatırım. Çağdaş bir kent olabilme düzeyine erişme adına, çok önemli bir yatırım. İstanbulluların hızlı, güvenli, konforlu çevreci bu yatırımlarla buluşması için, son gaz yolumuza devam ediyoruz. İstanbul ve halkımızın ihtiyaç duyduğu her noktasına metroyu ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve başaracağız. Sadece mevcutlarla değil, hazırladıklarımızla beraber, gerçekten bu şehri dünyanın metro açısından en donanımlı kentlerinden birisi haline getirme konusunda yüzde 100 kararlıyız. Uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Gizli saklı hiçbir şeyimiz yok. Her şeyimiz halkın huzurunda oluyor. Yüklenici firmalar -efendim bizden önce ihaleyi almış, almamış- işini yapıyorsa, başımızın üstünde yeri var. Herkesle iş yapıyoruz. İşini titiz denetliyoruz. Onlar işini yapacak. Biz, onlara teşekkür edeceğiz. Paramızı zamanında ödemeye çalışacağız. Bazen birbirimizin bu anlamda yükünü alacağız ama günün sonunda memleketimizin kurum ve kuruluşlarıyla, firmalarıyla güzel işleri memleketimize hediye edeceğiz” şeklinde tamamladı.

TEK YÖNDE SAATTE 64 BİN 800 YOLCU TAŞINACAK

Kentin Anadolu bölümündeki karayolu trafiğini rahatlatması beklenen ve iki yaka arasındaki araç geçişlerini düşüreceği ön görülen hat, 8 istasyondan oluşacak. 10,9 kilometrelik hattaki yolculuk süresi, 16 dakika olacak. Hat ile saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınacak. Hat; Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’nın devamı niteliğinde olan yeni hat hizmete açıldığında, hazır durumdaki Marmaray ve Metrobüs hatları, uygulama projeleri tamamlanan Sultanbeyli-Kurtköy Hızlı Tren ve Yenidoğan-İmes-Soyak Yenişehir Metro hatları ile yapım aşamasındaki Hastane-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı, Dudullu-Bostancı Metro Hattı ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile entegre olacak.

RAYLARA DÜŞMEYİ ÖNLEYECEK KAPILAR KULLANILACAK

Metro sisteminin ana hat tünelleri, TBM ile delinirken, 6 istasyon peronu NATM tünel yöntemi, bilet holleri ise aç-kapa sistemiyle inşa edilecek. 2022 yılının son çeyreğinde hizmete girmesi planlanan hattın 2 istasyonunun peron ve bilet holleri, komple aç-kapa yöntemi ile gerçekleştirilecek. Son teknolojiyle inşa edilecek olan hatta, “tam otomatik sürücüsüz metro” hizmeti verecek. İstasyonlarda, raylara düşmeyi engelleyen, “tam boy peron ayırıcı kapılar” kullanılacak. Samandıra İstasyonu’nda sürücülerin araçlarını park ederek, yolculuklarını metro ile sürdürebilmesine olanak sağlayan 336 araç kapasiteli tam otomatik mekanik otopark hizmeti verilecek.