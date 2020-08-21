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İmamoğlu’ndan ‘doğalgaz rezervi’ açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Karadeniz'de bulunduğu açıklanan dogalgaz rezervi için ilk açıklama geldi. İmamoğlu, "Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Politika 21.08.2020, 17:14
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<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi’nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum. <a href="https://t.co/83WEYG5Tzn">pic.twitter.com/83WEYG5Tzn</a></p>— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) <a href="https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1296794856812097536?ref_src=twsrc%5Etfw">August 21, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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