İmamoğlu’ndan ‘doğalgaz rezervi’ açıklaması

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi’nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum. <a href="https://t.co/83WEYG5Tzn">pic.twitter.com/83WEYG5Tzn</a></p>— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) <a href="https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1296794856812097536?ref_src=twsrc%5Etfw">August 21, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>