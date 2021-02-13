İMAMOĞLU’NDAN “40 BİN TABLET” YANITI: “CUMHURBAŞKANI’NIN HİZMETLERİMİZİ TAKİBİNE MÜTEŞEKKİRİM”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “13 Şubat Dünya Radyo Günü”nde bir grup radyocu ile Sultanahmet’teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’nda bir araya geldi. Radyocuların gününü kutlayan İmamoğlu, konuklarından mesleki sıkıntılarını dinledi. İmamoğlu, radyoculardan gelen; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirdiği “40 bin tablet dağıtımı”, “metrobüs” ve “HIZRAY” projesi ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

HIZRAY KUZEYE BASKIYI ÖNLER

HIZRAY projesinden, iki nedenle çok umutlu olduğunu belirten İmamoğlu, “Birincisi; İstanbul, doğu-batı aksında ve İstanbul’un güneyinde yerleşmiş bir şehir. Tarih boyu Marmara kıyısı tercih edilmiş. Bu, aynı zamanda kuzeyi de koruyan bir mekanizma. Kuzey, bu şehrin bir nevi ciğerleri, su deposu, hava deposu. Farkındaysanız kuzey baskılanıyor; ormanların içine giriliyor, bir yerler işgal ediliyor vesaire… Bu baskıları dönem dönem artıran faktörler olmuş. 1’nci köprü yapılmış, zorlamış. 2’nci köprü yapılmış, bir daha zorlamış. Üçüncüyü de beraber yaşıyoruz” dedi.

“MARMARAY DA AVRASYA TÜNELİ DE DOĞRU İŞLER”

İstanbul’da gerçekten sağlıklı ve yaşam kalitesini yüksekte tutan bir anlayışa kavuşulması için, var olan aksta sistemi destekleyen doğru işler yapılması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, “Tabii ki Marmaray, Avrasya Tüneli doğru iştir; ihtiyaçtır. Doğru yönetilme kısmı nasıl olmalı, toplumsal fayda burada nasıl gözetilmeli; o işin ayrı bir boyutu” diye konuştu. HIZRAY’da güneydeki kent yaşamını hızlı bir biçimde rahatlatmayı amaçladıklarını kaydeden İmamoğlu, ilk olarak Beylikdüzü-Halkalı-Sabiha Gökçeh hattına çalıştıklarını ifade etti. Elde ettikleri sondaj raporlarıyla Küçükçekmece Gölü’nü de çok rahatlıkla geçebildiklerini aktaran İmamoğlu, “Geçtiğimiz hat, basit bir hat değil. Şu anda mültecisiyle 1 milyon 200 bine yakın insanın yaşadığı Esenyurt’tan bahsediyoruz. O bölgede Bahçeşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü’nü kattığınızda, küçücük o bölgede 2 milyonu aşan bir nüfustan bahsediyoruz” dedi.

“HIZRAY İÇİN SADECE BİR İMZA BEKLİYORUZ”

Doğu-batı aksındaki yaklaşık 80 kilometrelik bu hattın, 12 istasyonlu HIZRAY sayesinde 1 saatte alınacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu, farklı metrolarla da bağlantılı projeyle günde, 1 milyon yolcu taşımayı hedeflediklerinin altını çizdi. Projeye ilgi duyan 5-6 farklı ülkeden yatırımcılar olduğunu aktaran İmamoğlu, “İşin başında bu ilgiyi görmek, bizim için çok önemli ve kıymetli. Dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘Ben imzalamazsam, bu işler olmaz’ noktası da var, biliyorum. Bizim isteğimiz, lütfen önlerine gelen bazı kağıtları imzalasınlar. Başka hiçbir şey istemiyoruz, İstanbul adına. O kağıtlar imzalandığında, ki bunlar onaydır. Kimseden bir para da istemiyoruz. Ulusal anlamda, ‘Ne demek, biz bu parayı, katkıyı veririz’ diyorlarsa, başımızın üstünde yeri var; hep beraber yapalım” diye konuştu.

“YENİ METROBÜS ARAÇLARI İÇİN GEREKEN DE SADECE BİR İMZA”

“Bu kağıt onayı demişken, bizim yine bir onayımız var” diyen İmamoğlu, “Gecikmiş ve eskimiş, acilen değişmesi gereken, Meclis’ten de oy birliğiyle çıkarttırdığımız bir kağıt daha var önlerinde. Yatırım planına alınmadı. İstirham ediyoruz: Metrobüsle ilgili 300 tane otobüs alımımız, konu. Sadece onay verdi mi, paramız hazır, ihaleye çıkacağız. Yurt dışı finansmanı da hazır; bir onay, bir imza. O imzayı bizden, 16 milyon İstanbulludan; hemşehrisi olduğu, geçmişte belediye başkanı olarak hizmet ettiği İstanbul’dan esirgemeyeceğini düşünüyoruz Sayın Cumhurbaşkanı’nın” ifadelerini kullandı.

“ACİL OTOBÜS DEĞİŞİMİNE İHTİYACIMIZ VAR”

İmamoğlu, “HIZRAY projesinin başlamasıyla birlikte metrobüs hattı kaldırılacak mı” sorusuna, “Bu tabii aynı zamanda metrobüsün de performansını azaltacak. Şu anda 1 milyona yaklaşıyor oradaki yolcu sayımız. Taşınabilir bir iş değil bu. O yüzden acil otobüs değişimine ihtiyacımız var. Eskidi otobüsler, tehdit içeriyor. Alımda geciktiler. 7-8 senedir hiçbir yenileme yapılmadı o hatta. Şimdi biz metrobüsün de geleceğini tartışıyoruz. Bir; bu nereye kadar olmalı? İki; nasıl bir değişime sahip olmalı? Örneğin elektrikli troleybüs tarzı bir sistemle bunun yönetilebileceği konusunda çalışmamız var. Fizibiliteleri bu anlamda hızla ilerliyor. Yine aynı hatta, lastikli araç ama elektrikli bir sistemle çalışmak..” yanıtını verdi. Geçmiş dönemde yapılan yanlış metrobüs aracı alımına da değinen İmamoğlu, “Ne yazık ki yanlış yapıldı ve depolarda kaldı o araçlar. Onları farklı formlarda kullanılan yerlerde kullanıyorlar. O ciddi bir trajedidir” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANI HİZMETLERİMİ SIKI TAKİP EDİYOR”

İmamoğlu, bir soru üzerine, memleketi Rize’de katıldığı bir açılış töreninde İBB’nin ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim gören çocukları için dağıttığı 40 bin tableti eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da şu yanıtı verdi:

“İstanbul’da kimseye nispet yapmadık. İstanbul’da 40 bin tablet dağıtan, Büyükşehir Belediyesi. Benim güzel hizmetlerimi ne kadar sıkı takip ediyor ki, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ndeki açılışta, 40 bin tableti anlatıyor. Gurur duyduğu için mi anlatıyor, yoksa espri olsun diye mi? 40 bin tableti az buluyor. Çok iyi takip ediyor. Ama galiba o belediyenin de (Şahinbey Belediyesi) tabletleri, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alıp, dağıttığı konusunda kendi ifadesi var. Önemli değil; 70 bin Milli Eğitim’den alsın, 100 bin öbürü alsın, ama benim vatandaşım alsın.” Cumhurbaşkanlığı makamının her vatandaşa eşit mesafede durmak gibi bir misyonunun olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “İyi ise, hepsini alkışlayan; kötü ise ‘Bir dakika yanlış yapıyorsunuz, eksik yapıyorsunuz’ diyebilmesi lazım. Ama bu ülkenin son psikolojisi, o anlamda hoş değil. Yani parti üzerinden bir belediyeyi alkışlamak ya da alkışlatmaya başlamak… Yani ben, beni çok sevdiğini düşünüyorum. Takip ediyor yani. Hizmetlerimi takip ediyor. Umudumu artıran bir başka şey; gerçekten 40 bin tableti Rize’ye gidip konuşan Cumhurbaşkanı. Takip ediyor beni. Hemşehri duygusuyla, İstanbullu olarak takip ediyor. Müteşekkirim. İnşallah şu otobüs imzasını atsın da biran evvel otobüslerimize de alalım.”