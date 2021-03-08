İmamoğlu'nun Pervin Buldan'lı Kadınlar Günü twitine tepki üstüne tepki geliyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Twitter'dan bir mesaj yayınlayan İBB Başkanı İmamoğlu, tepkilerin odağında yer aldı.

MESAJDAKİ PERVİN BULDAN DETAYI

İmamoğlu'nun paylaşımında "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadeleri yer alırken mesajında HDP'li Buldan'ın da geçmesi hem siyasiler hem sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

AK PARTİ VE İYİ PARTİ KANADINDAN TEPKİ GECİKMEDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kapaktepe, İmamoğlu'na, "Ödeye ödeye bitiremediniz seçim diyetinizi. Ben de evladını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin, yavrularını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için HDP binasının önünde bekleyen Diyarbakır Anneleri'nin #8MartDünyaKadınlarGünü'nü içim buruk bir şekilde kutluyorum." sözleriyle tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, söz konusu tweete, "Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" diyerek karşılık verdi.

KULLANICILAR YORUM BOMBARDIMANINA TUTTU

Kısa sürede gündem olan paylaşım sonrası Twitter'da Ekrem İmamoğlu TT oldu, hakkında 50 binden fazla yorum yapıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı İmamoğlu'nun paylaşımı altına ise şu yorumları yazdı: "İmamoğlu, bundan sonra senin siyasi hayatının bitmesi için ne gerekiyorsa biz de üstümüze düşeni yapacağız.", "Sana yazıklar olsun.", "Verdiğim oya lanet olsun.", "Ekrem İmamoğlu HDP'in 6 milyon oyuyla başkan olacağını zannediyor galiba!"

DİYARBAKIR ANNELERİ DE TEPKİLİ

HDP Diyarbakır binası önünde aylardır terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için nöbet tutan aileler de Ekrem İmamoğlu'na sitem etti. Annelerden birisi, "Buradan İmamoğlu'na sesleniyorum. Akşener'in Buldan'ın kadınlar gününü kutluyor. Diyarbakır annelerini yine dile getirmedi. Şiddetle kınıyorum, çok ayıp yaptığı. Niye bu anneleri görmüyorsunuz?" dedi.