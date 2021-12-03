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İmamoğlu'ndan sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte...

Halk Ekmek kuyruklarıyla ilgili 'İBB fotoğraf çeksin diye mizansen yapılıyor' yorumlarına tepki gösteren İmamoğlu, “Bu manzaraya, ne yazık ki hepimizin içini acıtan ve düşündüren görüntülere dönük bir kısım insanların yaptığı o kötü yorumlara ben diyorum ki; gönlü kör, kalbi kör, vicdanı kör, siyaset için her şeyi konuşabilecek, her şeyi dile getirebilecek körlükte insanlar diyorum" dedi.

Politika 03.12.2021, 14:54
İmamoğlu'ndan sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte...

Çıkış yeri İstanbul olan, Hollandalı araştırmacılar tarafından yüzyıllar sonra bulunarak çoğaltılan “İstanbul Lalesi” ikinci kez anavatanına kavuştu.

Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde tarafından İBB'ye hediye edilen 1000 İstanbul Lalesi'nin sembolik dikimi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun  katılımıyla Emirgan Korusu'nda gerçekleştirildi.

İmamoğlu ve Başkonsolos Uijterlinde'ye, dikim sırasında 4'ncü yaş doğum gününü kutlayan Hüma İnal da eşlik etti.

İBB Başkanı İmamoğlu, etkinliğin ardından da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Halk Ekmek'in fiyatlarında bir artış olup olmayacağını ilişkin soru üzerine İmamoğlu “Halk Ekmek bizim sorumluluk duygusu yüksek iştiraklerimizden bir tanesi. Özellikle vatandaşın ihtiyacını çözme temelli bir bakışı var. O bakışla faaliyetlerine devam edecek” dedi.

“SÜBVANSE EDERİZ, VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLURUZ”

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Zamdan önce mal tedarikinden ötürü bir şekliyle maliyetlerimizi kurtarmasa da süreci yürütebilecek durumdayız.

* Ancak tabii ki önümüzdeki yıl nasıl bir maliyetle karşı karşıya kalacağız bilmiyoruz. Sübvanse etmeyi elbette düşünürüz ve yaparız bunu, çekinmeyiz.

* Ama ne kadarını yapabiliriz, nasıl bir fiyat çıkabilir inanın bunu tahmin etmek güç. Niçin güç? Çünkü öyle anlık ve günlük fiyat değişikliği yaşayan bir ülke durumuna düştük ki, maliyet çıkartılamıyor.

* Ama bütün bunlara rağmen vatandaşımızı koruyacak sübvansiyonu yaparız. Ekmeğin maliyetini en aza indirecek şekilde bütün tedbirlerimizi alırız. Vatandaşımızın yanında oluruz, olmalıyız da.

“HALK EKMEK YOKSULLUK BAROMETRESİ OLDU”

Halk Ekmek'in ülkedeki yoksulluğun barometresi, tansiyonunu ölçen bir mekanizması haline geldiğini dile getiren İmamoğlu “Şu an ekonomik bir problemle sorunla karşı karşıya isek bunu ne yazık ki en acı bir şekilde bize gösteren kuyruklardan birisi ekmek kuyruğu. Bu birkaç yıldır Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sıkıntılarda sıklıkla gördüğümüz bir durum. Şu anda da onu yaşıyoruz” dedi.

“GÖNLÜ KÖR, VİCDANI KÖR İNSANLAR”

Halk Ekmek kuyrukları ilgili “İBB fotoğraf çeksin dile mizansen yapılıyor” yorumlarının hatırlatılması üzerine İmamoğlu “Bu manzaraya, ne yazık ki hepimizin içini acıtan ve düşündüren görüntülere dönük bir kısım insanların yaptığı o kötü yorumlara da ben diyorum ki; gönlü kör, kalbi kör, vicdanı kör, siyaset için her şeyi konuşabilecek, her şeyi dile getirebilecek körlükte insanlar diyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Başka hiçbir tarifi yok. O körlüklerini bir an önce bertaraf etsinler ve gözleri artık görsün gerçekleri. Gerçeklerle yorum yapsınlar. Birbirimize destek olalım. Ümitsizim bazı insanlardan ama onlar için dua ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“BİZİM GÜCÜMÜZ DE BİR YERE KADAR”

İmamoğlu'na yükselen döviz kurları ve açıklanan yeni enflasyon rakamı sonrasında İBB'nin sunduğu hizmetlere zam yapılıp yapılmayacağı da soruldu.

İmamoğlu şu açıklamayı yaptı:

* Yapmak zorundayız. Şimdi minibüsçü yolcu taşıyacak, arabasına mazot koyamıyorsa nasıl taşıyacak? Ülkemizdeki yakıt fiyatlarının artışları ortada. Gıda fiyatlarının artışları ortada.

* Açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili olmayan, depresyonu yüksek bir ekonomik dönem yaşıyoruz. Tarifsiz. Ben 30 yılı aşkındır iş yaşamımda farklı krizler yaşamış birisiyim.

* Kur meselesi bu ülkenin herhangi bir meselesi değildir. Siz eğer 500 milyar dolara yaklaşan bir dış borcu olan bir ülkeyseniz özellikle enerjide, akaryakıtta, petrolde tamamen dışa bağımlı bir ülkeyseniz ‘beni döviz ilgilendirmez' safsatalarını söyleyemezsiniz. Bu şekilde milleti aldatamazsınız.

* Bütün bu maliyetler hayatımızın içerisinde. Bu kadar içimizi acıtan, insanların cebindeki paranın bu kadar kıymetsizleştiği, ücretlerimizin, paramızın işe yaramaz hale geldiği bir ortamda sistemin, çarkların dönmesi için insanlar mecburen fiyatlarını yenilemek zorunda kalıyor.

* Kamu da bunu yapmak zorunda. Tabii ki kamunun, belediyenin önceliği her şeye rağmen ‘bir şekilde sübvanse edebilir miyim, en düşük nerede tutabilirim' çabası olacaktır. Ama bizim de gücümüz bir yere kadar.

“TÜİK ELİNDEKİ FORMÜLÜ BİZE DE ANLATSIN”

Yeni açıklanan enflasyon oranı ile ilgili TÜİK'e de tepki gösteren İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Gerçek enflasyon, bugün açıklanan enflasyonun en az 3 katıdır. Bir yıl öncesiyle bu yıl arasındaki fiyatlara gitsinler marketten baksınlar.

* Bir sene önce aldıkları tuvalet kağıdıyla bu sene aldıkları tuvalet kağıdının farkına baksınlar. Bir sene önce aldıkları un ile bu seneki unun, şekerin, mazotun farkına baksınlar.

* Mal ve hizmetlerdeki bu farkı görebilirler, benim dememe gerek yok. Alırsınız aradaki farkı çıkarırsınız, bir önceki yıla dönüp bölersiniz, dersiniz ki şu kadar yüzde fiyat artışı ile karşı karşıyayız. Nokta.

* Matematiğin kuralı bu kadar basitken TÜİK’in elinde hangi formülü varsa bize de anlatsın, Allah aşkına bizi rahatlatsın yani. Allah aşkına anlatsın ama öyle bir formül yok.

Kaynak: Sözcü Gazetesi / Özlem GÜVEMLİ

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