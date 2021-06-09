İmamoğlu'ndan Erdoğan'a videolu yanıt!

İşte o video:

Söz uçar İCRAAT kalır.



Yaptığımız ileri biyolojik arıtma tesisleri, yapımı devam eden dev tesisler, 2017’de durdurduğunuz 10 metro inşaatını tekrar başlatmamız, istihdam ofisleri, en güçlü sosyal projeler, icraatlerimizin sadece bir kısmı...



Gerisi videoda pic.twitter.com/M0UVbPuGS0