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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a videolu yanıt!

Ekrem İmamoğlu, İBB'yi "Her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine biz bu ülkeyi terk edemeyiz" sözleriyle eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Söz uçar icraat kalır" notuyla paylaştığı video ile yanıt verdi.

Politika 09.06.2021, 21:50 09.06.2021, 21:52
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a videolu yanıt!

İşte o video:

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