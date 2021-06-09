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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a videolu yanıt!
Ekrem İmamoğlu, İBB'yi "Her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine biz bu ülkeyi terk edemeyiz" sözleriyle eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Söz uçar icraat kalır" notuyla paylaştığı video ile yanıt verdi.
Politika 09.06.2021, 21:50 09.06.2021, 21:52
İşte o video:
Söz uçar İCRAAT kalır.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 9, 2021
Yaptığımız ileri biyolojik arıtma tesisleri, yapımı devam eden dev tesisler, 2017’de durdurduğunuz 10 metro inşaatını tekrar başlatmamız, istihdam ofisleri, en güçlü sosyal projeler, icraatlerimizin sadece bir kısmı...
Gerisi videoda pic.twitter.com/M0UVbPuGS0