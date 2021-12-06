İmamoğlu mavi boncuk dağıtıyor! Davutoğlu’nu evinde ziyaret etti...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun evine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ziyaret gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ziyarette bulundu.

Davutoğlu ziyaretin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. İkili arasında ne konuşulduğuna dair bilgi vermeyen Davutoğlu: "Saygıdeğer eşi Dilek İmamoğlu hanımefendiyle birlikte evimize nezaket ziyaretinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Kendileriyle eşim Sare hanım ve oğlum Mehmet'le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun paylaşımı ise şöyle: