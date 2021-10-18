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İmamoğlu için dikkat çeken iddia: ''100 bin imza ile aday olacak''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday olacağı iddiası kulisleri hareketlendirdi.

Politika 18.10.2021, 13:34
İmamoğlu için dikkat çeken iddia: ''100 bin imza ile aday olacak''

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları devam ederken her gün yeni bir iddia ortaya atılmaya devam ediyor.

Büyükşehir belediye başkanlarının görevde kalması yönünde açıklamalar yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine, İmamoğlu'nun son dönemdeki adımları adaylık sinyali olarak yorumlanıyor.

SON YAPTIĞI GEZİLER DİKKAT ÇEKTİ
İBB Başkanı İmamoğlu'nun son olarak Elazığ ve Diyarbakır ziyaretleri sonrası gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı.

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, İmamoğlu'nun 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday olacağını iddia etti.

Şebnem Bursalı'nın yazısının tamamı için...

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