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İmamoğlu hakkında ''afiş'' incelemesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'nca inceleme başlatıldı.

Politika 16.11.2020, 13:45
2003
İmamoğlu hakkında ''afiş'' incelemesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'nca inceleme başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

''TC İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Ekrem İmamoğlu hakkında 'Ya Kanal Ya İstanbul', 'Kanal İstanbul'a Kimin İhtiyacı Var' afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir. Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa'nın 104, 123 ve 127. maddelerinde belirtilen 'İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı' iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenilmiştir.''

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