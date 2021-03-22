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İmamoğlu: Gezi Parkı ne olduğu belli olmayan bir vakfa devrediliyor

Gezi Parkı'nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devriyle ilgili konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Sultan 2. Beyazıt'ın yaptırdığı bir vakıf eseridir' diyerek Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrediliyor. Gezi Parkı, Sultan Beyazıt'tan tam 310 yıl sonra yapılmıştır. İstanbul'un göbeğinde neredeyse 100 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir parkı bir tane ne olduğu belli olmayan bir vakfa devrediliyor" dedi. İmamoğlu, mülkiyet davası açacaklarını duyurdu.

Politika 22.03.2021, 10:28 22.03.2021, 10:35
2007
İmamoğlu: Gezi Parkı ne olduğu belli olmayan bir vakfa devrediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin beklenmedik bir kararla İBB’nin elinden alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçirilmesiyle ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir’e konuştu.

“ÇOK ÜZÜCÜ, MESNETSİZ BİR KARAR”

Kararı değerlendiren İmamoğlu, “Sukunetle, sabırla, gerçekten hukuku önümüze koyarak mutlak hukuk tecelli edecektir anlayışıyla süreçleri analiz etme marifetimizi çok geliştirdik. Kızmaya, öfke duymaya, bağırıp çağırmaya asla meyilli olmayız. Ülkemizin böyle bir sukunet aklına ihtiyaç duyduğu günlerdeyiz. Alınan kararlar, yapılan işlere baktığınızda zaten içinde akıl yok. Aklın olmadığı bir karar mekanizmasına bizim tam tersine çok akıllıca ve hukuk çerçevesinde yaklaşma mecburiyetimiz var. Çok üzücü bir karar. Mesnetsiz. Hiçbir gerekçe süreci yok” dedi.

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bunun daha küçük akıl tutulmaları var” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

* Meclise gelen AKP grubu bir önerge veriyor. ‘X ilçede büyükşehir belediyesinin spor salonunu aldım o ilçe belediyesine’ diye…Biz bunları işleme koymuyor, hukuki mücadelemizi veriyoruz. Bu aslında birbirine yansımış bir süreç. İçinde bunun milletin iradesini yok saymak, ben kimseyi tanımam anlayışı var.

* 16 milyon insanın ne düşündüğünün hiçbir kıymeti yok. Düşünsenize, İstanbul’un göbeğinde neredeyse 100 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir parkı bir tane ne olduğu belli olmayan bir vakfa devrediliyor alelacele yazışmalarla.

“SULTAN 2. BEYAZIT’IN YAPTIRDIĞI VAKIF ESERİDİR’ DENİLEREK KARAR VERİLDİ”

Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı ile ilgili bilgi veren İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Aklı veya mantığı olmayan bir iş. Taksim Gezi Parkı vakıflar yasasının 30. maddesine dayanarak bu süreci işletiyor aynı Galata Kulesi’nde olduğu gibi. Şu mantıkla veriyorlar: “Sultan 2. Beyazıt’ın yaptırdığı bir vakıf eseridir’ diyerek Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri. Yani 1914 yılında 1. Dünya Savaş koşulları altındaki bir ortamda bir zabıt kütüğüne dayanarak bu kararı veriyorlar. Taksim Gezi Parkı’nın 2. Beyazıt’ın vakıfların yoluyla yapılmış bir eser olduğuna karar veriyorlar. Şaka değil.

* Buradaki park halindeki yerin bir kültür varlığı olduğuna karar veriyorlar. Şu an burası park. Bir parkın, bir kültür varlığı olduğuna karar veriyorlar. Gezi Parkı, Sultan Beyazıt’tan tam 310 yıl sonra yapılmış Toplu Kışlası, 2. Beyazıt’ın vakfı yoluyla yapılmamıştır zaten. Bunu ispat etmek kadar tuhaf bir durum olamaz.

“ANLAŞILAMAZ BİR TARİHSEL BİLİNÇ ÜZERİNDEN TEPİNME SÖZ KONUSU”

* O dönemde yapılan Topçu Kışlası’nın Sultan Beyazıt vakfı diye bir vakıf tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Böyle bir şey yok. Bu kadar tuhaf bir şey olamaz. 310 yıl sonra Sultan Beyazıt vakfı oraya bir Topçu Kışlası yapacak. Böyle bir süreç olamaz. Ne yazık ki, inanın 2. Beyazıt’ı, 3. Selim’i Cumhuriyet döneminden ayıramayan karmakarışık bir tarihsel bilinç var burada. Anlaşılamaz bir tarihsel bilinç üzerinden bir tepinme söz konusu.

Galata Kulesi’nin, Haydarpaşa ve Sirkeci garının İBB’nin elinden alınma sürecini hatırlatan İmamoğlu, Taksim Gezi Parkı kararı için de, “Bu aklın devamıdır” dedi.

“BÖYLE BİR VAKIF YOK”

Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı ile ilgili konuşmaya devam eden İmamoğlu, “Çalışma arkadaşlarımın ifadesiyle eğer geçmişte bir vakfa ait bir mülkiyet şu anda belediyelere, kamu kurumlarına aitse bunların tamamı vakıflara devri diye bir madde çalıştırılıyor. İnanın ki böyle bir vakıf yok. Böyle bir vakfın Gezi Parkı üzerinde tahakküm elde etme şansı da yok” dedi.

“MÜLKİYET DAVASI AÇIYORUZ”

İmamoğlu, İBB’nin mülkiyet davası açacağını belirterek, şöyle devam etti:

* Böyle bir vakıf bilmiyoruz. Tümden yüz binlerce insanın oy kullandığı ve bize göre beton Taksim’i yeşil, yaşanabilir, hissedilebilen, insanları bir araya getiren, gezilebilen, o güzelim parkı ve çevresini anlayabilen bir tasarıma kavuşturduğumuz yarışma sürecinden sonra sırf bizi engellemek için böyle bir hamleye girişilmiştir.

TOPÇU KIŞLASI YANITI: HER ŞEYİ YAPABİLİRLER

“Vakıf, ‘Burada Topçu Kışlası vardı, onun yapılmasına karar verdik’ diyebilir mi? sorusuna yanıt veren İmamoğlu, “Her şey denebilir bu ülkede. Bu akıl aynen dün İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldıran akılla aynı akıl. Her şey olabilir. Her şeyi yapabilirler” dedi.

İmamoğlu, İstanbulluların oylarıyla seçilen meydan projesi için, “Projeyi yapmakta kararlıyız” diye ekledi.

KAYNAK: SÖZCÜ

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