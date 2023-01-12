İlkadım meclisi olağanüstü toplandı, maaşları belirledi

Samsun İlkadım Belediye Meclisi belediyede kadroya geçirilen tam zamanlı sözleşmeli 64 personelin maaşlarının belirlenmesi için olağanüstü toplandı. Tartışmalı geçen toplantıda 64 tam zamanlı sözleşmeli personelin maaşları belli oldu.

6 gündem maddesinin görüşüldüğü İlkadım Belediye Meclisi, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında belediyede bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda uzun zamandır tartışma konusu olan kadroya geçirilen tam zamanlı sözleşmeli personelin maaşları belirlendi. Meclis ilk olarak 6 maddeyi gündeme alarak komisyona havale etti. Maddeler, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşüldükten sonra tekrar mecliste oylandı.

AK Parti meclis üyeleri meclise katılmadı

Olağanüstü toplanan meclise AK Parti meclis üyeleri katılmadı. Toplantıya AK Parti’den sadece Grup Başkanvekili Serkan Akyüz ve İbrahim Arslan katıldı. AK Parti’li üyeler adına söz alan Akyüz, sözleşmeli personel alımına karşı olmadıklarını, personellerin hakkaniyet olmadan seçildiğini ileri sürdü. Akyüz, grubunun da bu yüzden meclis toplantısına katılmadığını söyledi.

“Personelleri adaletli bir şekilde seçtim”

Tüm partilerden personel seçtiğini ifade eden Başkan Necattin Demirtaş, “Bu yıl 500 bin kişi çeşitli belediyelerde sözleşmeli personel yapıldı. Biz bugün 64 kişiyi sözleşmeli personel yapıyoruz. Bizim aldığımız işçiler yüzde 1’e bile denk gelmiyor. Yasaya göre belediye başkanı atamayla yetkili, siz meclis üyeleri ise ücret tespit etme noktasında karar alabilirsiniz. Öyle bir havaya sokuluyor ki sanki ‘hayır’ deseniz bu iş olmayacak. Atama yetkisi belediye başkanındadır. Bu yetkiyi unvanlara uygun kullanıyoruz. Merkezi hükümet, sözleşmeli personele karşı olup sınav sonrası atama yapılmasını yasa yapsaydı, ben de bu durumu alkışlardım. Yetkiyi veriyorsunuz, bütün belediyeler kullanıyor. Benim zorluğum ne? Mecliste çoğunluğum yok. Adaletli bir sistemle herkesle istişare yaparak bunu yapmam lazım. Ben muhalefete rağmen bunu yine de yaptım. AK Parti’li de, MHP’li de, CHP’li de İYİ Parti’li de bu kapsamda sözleşmeli personel olarak değerlendirdim. Bunu seçime girerken her kesimden oy aldığım için yaptım. Bu bilinçle de hareket ediyorum. Olaya bu gözle baksanız bu kadar tartışmayı hiç yaşamamış olacaktık, gürültü de olmayacaktı” dedi.

“Halkımız bu işin cevabını lehimize ya da aleyhimize verecek”

Eleştirilere konu olan kadro verilmesiyle ilgili hakkaniyetli davrandığını da kaydeden Başkan Demirtaş, “Kulağıma çok kötü söylemler geldi. Bizim ömrümüz teröristlerle mücadele ile geçti. Bu olayı siyaset yapmak isteyen sizin tarafınızdır, ben değilim. Ben adam gibi tüm gruplarla görüşerek bu işi yapalım dedim. Sanki Samsun’da sadece İlkadım sözleşmeli yapıyor, Türkiye’de başka belediyeler yapmıyormuş gibi herkes yükleniyor. Buradaki insanların durumu uyuyor. Belediye meclis üyesinin akrabası olması neyi değiştirir. Biz burada sınav mı yapıyoruz, böyle bir yetki mi koydunuz ortaya. Bizden istenen nedir. Kadroda mühendis ise mühendis, avukat ise avukat. Seçme hakkı kimin, belediye başkanının. Ben de bu seçimleri adaletli yaptım. AK Parti’den, MHP’den, CHP’den ve İYİ Parti’den seçtim. Bundan daha iyi bir adalet olabilir mi. Yaklaşımlarınızdan üzüntü duyuyorum. Bir de haklıymış gibi açıklamalar yapıyorsunuz. Elbette halkımız bu işin cevabını lehimize ya da aleyhimize verecek. Millet, bizim ne olduğumuzu bilerek oy kullandı. Her kesim bana güvenerek oy verdi. Seçime girerken İlkadım’da oy dağılımı AK Parti ve MHP yüzde 70, biz ise yüzde 30 bandındaydık. Üstelik İlkadım’daki belediye başkanı da AK Parti’liydi. Biz Cumhur İttifakı, Millet İttifakı demedik. Gönül ittifakı dedik. Herkesi kucakladım ve milletim beni bu şekilde başkanlık koltuğuna oturttu. Ben bu koltukta AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Refahçıların oyu ile buradayım. Bana verilen yetkiyi bu şekilde adaletli bir şekilde dağıtarak ortaya koydum. Başka da bir şey yapmadım” diye konuştu.

Toplantıda maddeler görüşülürken her madde görüşülmesinde kadroya alınan personellerden akrabası olan meclis üyeleri kanun gereği oylama sırasında salonu terk etti. Meclis üyeleri kendi akrabalarının oylanmasının ardından meclise tekrar katılırken, her maddede birçok meclis üyesi salon dışına çıkarak akrabalarının kadro aldığı maddelerde oy kullanamadılar.

Kadroya geçirilen tam zamanlı sözleşmeli 64 personelin maaşlarının belirlendiği 6 maddenin tamamı da İYİ Parti, MHP, CHP ve bağımsız meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.

Kadrolu personellerin maaşları

Alınan meclis kararlarının neticesinde kadroya geçirilen personellerden avukatların maaşı 13 bin TL, mühendis, mimar ve şehir plancılarının maaşı 12 bin 500 TL, tekniker ve grafikerlerin maaşı 10 bin 500 TL, teknisyen, sağlık teknisyeni ve hemşirelerin maaşı 8 bin 525 TL, eğitmen maaşları 9 bin TL ve ebe, sağlık memuru, ekonomist, sosyolog, çözümleyici, programcı ile kameramanların maaşı ise 10 bin 200 TL olarak belirlendi.