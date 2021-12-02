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İlkadım Belediyesi ’Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ne üye oluyor

Samsun İlkadım Belediyesi’nin "Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği"ne üye olması meclisten geçti.

Politika 02.12.2021, 09:52
İlkadım Belediyesi ’Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ne üye oluyor

Samsun İlkadım Belediyesi’nin "Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği"ne üye olması meclisten geçti.

İlkadım Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Başkan Demirtaş, kardeş ülke Azerbaycan’da askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

5 gündem maddesinden birinin karar bağlandığı, diğer 4 gündem maddenin ilgili komisyonlara sevk edildiği toplantıda gündem dışı söz alan Belediye Meclis Üyesi Hatice Çakır, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına şiddete karşı tepkisini mor elbise ve okuduğu bildirgeyle kınadı.

Toplantıda konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Belediye meclis toplantısında Kardeş Azerbaycan ordusuna ait bir askeri helikopterin talim uçuşu esnasında düştüğünü büyük bir teessürle haberini aldık. Bu elim kazada şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tek millet iki devletin başı sağ olsun” dedi.

Toplantıda ayrıca MHP Grup Başkanvekili İbrahim Üstün, AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Yılmaz, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Talat Eyüpoğlu da Azerbaycan’da yaşanan elim kazayı anıp, kadına yönelik şiddeti kınadılar.

’Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ üyeliği kabul edildi

Grup başkanvekillerinin konuşmaları sonrası gündemin ilk maddesi olan “Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği kurulması amacıyla; Azerbaycan, Afganistan, Bosna Hersek, Irak, Filistin, Kenya, Sudan, Ukrayna, Tacikistan gibi katılımcı ülkelerin tarım zirvesiyle Türkiye’de kurucu 13 büyükşehir belediyesinin bir araya gelmesi ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Konya’da ’Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ kurulmasını ardından İlkadım Belediyesi’nin bu birliğe üye olması” maddesi oylandı.

Oy çokluğu ile kabul gören oylama sonrası 2 asıl bir yedek üyenin belirlendiği oylamada İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, doğal üye, Cumhur İttifakı adına AK Parti Grubundan Serkan Akyüz, MHP Grubundan Yurttaş Kıyak Asil Üye, Millet İttifakı adına İrfan İşleyen yedek üye olarak karara bağlandı.

Diğer 4 gündem maddesinin ise plan-bütçe-hukuk, imar ve ortak komisyonlarda görüşülmesi oy birliği ile kabul görülüp havale edildi.

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