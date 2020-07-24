İletişim Başkanlığından Ayasofya kitabı ve internet sitesi

İletişim Başkanlığı tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan “Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han’ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi” adlı kitap, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışına katılan ziyaretçilere dağıtıldı. Ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan “ayasofyacamii.gov.tr” internet sitesi de açıldı.

İletişim Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışı dolayısıyla “Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han’ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi” adlı kitap hazırladı. Üç dilde hazırlanan kitap, “Ayasofya’nın Tarihi ve Muhafazası: Osmanlı’nın Değerli Katkısı”, "İstanbul’un Fethi ve Fatih’in Ayasofya Vakfiyesi”, “Ayasofya’nın Hukuki Statüsü”, “Uluslararası Hukuk Açısından Ayasofya Camii”, Ayasofya Camii’nin Yeni Dönemde Korunması ve Geliştirilmesi” bölümlerinden oluşuyor. Kitapta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülme kararı sonrasında yaptığı Millete Sesleniş konuşmasına da yer verildi. Kitap, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışına katılan ziyaretçilere dağıtıldı.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun kitabın önsözünde, “İletişim Başkanlığı olarak bu çok değerli gelişmeyi tarihe not olarak düşmek istedik. Elinizdeki eser; Ayasofya’nın tarihi sembol ve değeriyle mimari özelliklerini öğrenmek isteyenler için detaylı birçok bilgiyi sunmaktadır. Bununla birlikte Ayasofya’nın dini ve kültürel açılardan nasıl bir önem arz ettiği de bu kitapta ele alındı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İletişim Başkanlığı bünyesinde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan ve kitaptaki bölümlerden oluşan “ayasofyacamii.gov.tr” adlı internet sitesi de açıldı. İnternet sitesinde İletişim Başkanlığı arşivinden Ayasofya’nın fotoğraflarından oluşan özel bir bölüm de yer alıyor. Sitede Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışı dolayısıyla vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) memnuniyet ve teşekkürlerini ifade ettikleri mesajların yer aldığı “Gönüllerde Ayasofya” bölümüne de ulaşılabiliyor.