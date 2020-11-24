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İletişim Başkanlığından açıklama

İletişim Başkanlığı Twitter hesabından Bülent Arınç'ın istifasına ilişkin açıklama yaptı.

Politika 24.11.2020, 16:32 24.11.2020, 16:35
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İletişim Başkanlığından açıklama
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Yapılan açıklamada "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

#Bülent Arınç
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