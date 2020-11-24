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İletişim Başkanlığından açıklama
İletişim Başkanlığı Twitter hesabından Bülent Arınç'ın istifasına ilişkin açıklama yaptı.
Politika 24.11.2020, 16:32 24.11.2020, 16:35
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Yapılan açıklamada "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 24, 2020
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.