İletişim Başkanlığı Dijital Medya Birim Koordinatörlüğü’ne Aslan Değirmenci atandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından başkanlık çatısı altında faaliyet gösteren Dijital Medya Birim Koordinatörlüğü’ne Aslan Değirmenci’nin atandığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Birim Koordinatörlüğü’ne gazeteci-yazar Aslan Değirmenci atandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, atamayı kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. Altun paylaşımında, “Başkanlığımız çatısı altında faaliyet gösteren Dijital Medya Birimimizin Koordinatörlüğüne değerli mesai arkadaşımız Aslan Değirmenci atanmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

Aslan Değirmenci kimdir?

Gazeteci-yazar Aslan Değirmenci, 28 Haziran 1976’da Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde doğdu. Eğitimini Ankara’da tamamlayan Değirmenci, gazetecilik mesleğine başladı. 5 yıl Akit Gazetesi Ankara Bürosunda aktif görev alan Değirmenci, haftalık Özgün Duruş gazetesinde genel yayın yönetmenliği, Milat gazetesi Ankara temsilciliği görevlerinde bulundu. Bazı televizyon kanallarında program yapımcılığı, yönetmenlik, danışmanlık ve sunuculuk yaptı. Aslan Değirmenci’nin “Kürt Sorununda Yeni Dönem” adlı ilk kitabı 2009 yılında Vadi Yayınları, “Tanıkları, Mağdurlarıyla Bir Zihniyet Kodlaması: 12 Eylül” kitabı ise 2011’de Çıra Yayınları tarafından yayımlandı. “28 Şubat’ın Çözülen Kodları”, “28 Şubat’ın İstihbarat Ağı”, “Zorlu Yol”, Anadolu Direnişi” isimli kitapları ile gündem oluşturan Aslan Değirmenci’nin Özgün İrade dergisinde aylık yazıları yayımlandı. Yeni Söz gazetesinde yayın danışmanı olarak da görev alan Değirmenci, kayyum ataması sırasında Bugün gazetesinde günlük yazılar yazdı. Memur-Sen Konfederasyonu’nda 5 yıl danışmanlık ve basın müşavirliği görevinde bulunan Değirmenci, 28 Şubat davasında ifadesine başvurulan ilk gazeteci oldu. Yazdığı kitaplar ve yaptığı haberler söz konusu davanın iddianamesinde yer aldı. TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu tarafından da dinlenen Değirmenci, kısa süreli kritik gündem başlıklarında raportör olarak görevler aldı. Star Açık Görüş’te analizleri yayımlanan Değirmenci’nin Yörünge dergisinde aylık analiz ve haber dosyalarına yer verildi. Değirmenci, şu anda Uluslararası Medya Enformasyon (UMED) Derneği Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda danışmanlık görevlerini yürütmektedir. Aslan Değirmenci, aktüel konularda yaptığı araştırmaları ile ses getirmiş, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2008 yılında “Basın-Haber” dalında “Yılın Gazetecisi” ödülüne layık görülmüştür.

Eserleri ise Kürt Sorununda Yeni Dönem (2009), Tanıkları, Mağdurlarıyla Bir Zihniyet Kodlaması: 12 Eylül (2011), 28 Şubat’ın Çözülen Kodları Belgeleriyle 28 Şubat (2011), 28 Şubat’ın İstihbarat Ağı (2012), Ortak Akıl Ortak Çözüm (2013), Zorlu Yol (2013), Anadolu Direnişi (2014), Darbenin Perde Arkası & Akıncı Üssü’nün Şifreleri’dir (2017).