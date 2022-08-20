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Karayolları Genel Müdürlüğü: "TAG Otoyolu, Gaziantep - Nizip istikameti 3 şeritli olarak saat 15.30 itibarıyla trafiğe açılmıştır."
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"Milletimizin başı sağolsun. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum."
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"Milletimizin başı sağolsun. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum."
Politika 20.08.2022, 14:23
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"Milletimizin başı sağolsun. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum."