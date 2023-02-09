İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Tüm illerdeki koordinasyon merkezlerimizin topyekun seferberliğiyle yolların kapanması ve havaalanına erişim gibi başlangıçta yaşanan birçok zorluğun üstesinden gelinecektir. Bugün akaryakıt sıkıntısı ve ısınma ihti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Tüm illerdeki koordinasyon merkezlerimizin topyekun seferberliğiyle yolların kapanması ve havaalanına erişim gibi başlangıçta yaşanan birçok zorluğun üstesinden gelinecektir. Bugün akaryakıt sıkıntısı ve ısınma ihtiyaçları dahil olmak üzere tüm güçlüklerin üstesinden gelmek için çok daha iyi bir durumdayız."