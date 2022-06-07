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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "PKK’nın ve FETÖ’nün hem Avrupa’da hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde varlığını sürdürmesi ve bunlara müsamaha gösterilmesi, NATO’nun müşterek savunma ruhuna zarar vermektedir."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "PKK’nın ve FETÖ’nün hem Avrupa’da hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde varlığını sürdürmesi ve bunlara müsamaha gösterilmesi, NATO’nun müşterek savunma ruhuna zarar vermektedir."

Politika 07.06.2022, 12:55
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "PKK’nın ve FETÖ’nün hem Avrupa’da hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde varlığını sürdürmesi ve bunlara müsamaha gösterilmesi, NATO’nun müşterek savunma ruhuna zarar vermektedir."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "PKK’nın ve FETÖ’nün hem Avrupa’da hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde varlığını sürdürmesi ve bunlara müsamaha gösterilmesi, NATO’nun müşterek savunma ruhuna zarar vermektedir."

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