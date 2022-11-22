İletişim Başkanı Altun’dan Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefat eden Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Vefat haberini üzüntüyle aldığımız Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı, kıymetli ilim insanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum.”