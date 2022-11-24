İletişim Başkanı Altun’dan Öğretmenler Günü paylaşımı

İletişim Başkanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel video klip hazırladı. İletişim Başkanı

Fahrettin Altun, video’yu, "Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerimiz yeni bir nesli özveri ve sabırla yetiştiriyor. Öğretmenlerimiz, gününüz kutlu olsun” notuyla paylaştı.

İletişim Başkanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel video klip hazırlandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Öğretmenler Günü mesajını video klip ile birlikte sosyal medyadan paylaştı.

Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün çocuklarımız, tertemiz okullarında, teknolojik sınıflarında ücretsiz olarak sahip oldukları pırıl pırıl kitaplarıyla geleceğe hazırlanıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerimiz yeni bir nesli özveri ve sabırla yetiştiriyor. Öğretmenlerimiz, gününüz kutlu olsun".