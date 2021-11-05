İletişim Başkanı Altun’dan, o haberlere yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfü Elvan görevinin başındadır. Sözde haber yalandır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfü Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz” dedi.