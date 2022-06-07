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İletişim Başkanı Altun: "Ülkemiz, Finlandiya ve İsveç’ten NATO’nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut adımlar atmasını, somut garantiler vermesini beklemektedir. Bu adımlar, teröre verilen siyasi desteğin son bulması, terörün finansman kay

İletişim Başkanı Altun: "Ülkemiz, Finlandiya ve İsveç’ten NATO’nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut adımlar atmasını, somut garantiler vermesini beklemektedir. Bu adımlar, teröre verilen siyasi desteğin son bulması, terörün finansman kaynağının kurutulması, PKK/PYD’ye silah desteğinin sonlandırılması ve ülkemize yönelik gizli veya açık ambargo ve yaptırımların kaldırılmasıdır."

Politika 07.06.2022, 12:59
İletişim Başkanı Altun: "Ülkemiz, Finlandiya ve İsveç’ten NATO’nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut adımlar atmasını, somut garantiler vermesini beklemektedir. Bu adımlar, teröre verilen siyasi desteğin son bulması, terörün finansman kay

İletişim Başkanı Altun: "Ülkemiz, Finlandiya ve İsveç’ten NATO’nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut adımlar atmasını, somut garantiler vermesini beklemektedir. Bu adımlar, teröre verilen siyasi desteğin son bulması, terörün finansman kaynağının kurutulması, PKK/PYD’ye silah desteğinin sonlandırılması ve ülkemize yönelik gizli veya açık ambargo ve yaptırımların kaldırılmasıdır."

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