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İletişim Başkanı Altun: "Türk yetkililer, dün Twitter ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Twitter’a işbirliği ve Türkiye’nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme sözü için teşekkür ediyoruz.
İletişim Başkanı Altun: "Türk yetkililer, dün Twitter ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Twitter’a işbirliği ve Türkiye’nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme sözü için teşekkür ediyoruz.
Politika 09.02.2023, 13:12
İletişim Başkanı Altun: "Türk yetkililer, dün Twitter ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Twitter’a işbirliği ve Türkiye’nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme sözü için teşekkür ediyoruz.