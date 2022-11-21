İletişim Başkanı Altun: “Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu operasyonlarımız devam edecektir. Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep’in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen havan saldırısına sert sözlerle tepki gösterdi. Altun, sosyal medya hesabından ‘hesap zamanı’ etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sivil, asker, polis, öğretmen, kadın, çocuk ayrımı gözetmeden hedef alan terör örgütü PKK/YPG’yi lanetliyoruz. Gaziantep’in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu operasyonlarımız devam edecektir. Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız.”