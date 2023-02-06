İletişim Başkanı Altun: ”Sosyal medya ortamında art niyetli kişiler tarafından yapılan kaynağı teyit edilmemiş ve gerçek dışı paylaşımlar, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil etmektedir. Vatandaşlarımızın söz konusu paylaşımlara itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmi açıklamaları takip etmeleri önem arz etmektedir.”