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İletişim Başkanı Altun: "Müttefiklerimize buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu tür talihsiz yaklaşımlar, ülkemizden daha çok NATO’ya zarar veriyor."
İletişim Başkanı Altun: "Müttefiklerimize buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu tür talihsiz yaklaşımlar, ülkemizden daha çok NATO’ya zarar veriyor."
Politika 07.06.2022, 12:57
İletişim Başkanı Altun: "Müttefiklerimize buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu tür talihsiz yaklaşımlar, ülkemizden daha çok NATO’ya zarar veriyor."