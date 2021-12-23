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İletişim Başkanı Altun: "Her bir CİMER başvurusu bizim namusumuza emanettir, mahremimizdir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER’in dünyada örneği olmayan bir uygulama olduğunu belirterek, "Dilekçe hakkının etkin kullanımı için bu hizmet ağının hazırlanmış olması dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamadır. Avrupa ve Batı ülkeleri başta olmak üzere bunun bir örneği yoktur. Bu imkan ve güç sayesinde, son dönemde CİMER üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerde memnuniyet oranının yüzde 20 arttığını gördük. Her bir CİMER başvurusu bizim namusumuza emanettir, mahremimizdir" dedi.

Politika 23.12.2021, 12:38 23.12.2021, 12:47
İletişim Başkanı Altun: "Her bir CİMER başvurusu bizim namusumuza emanettir, mahremimizdir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER’in dünyada örneği olmayan bir uygulama olduğunu belirterek, "Dilekçe hakkının etkin kullanımı için bu hizmet ağının hazırlanmış olması dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamadır. Avrupa ve Batı ülkeleri başta olmak üzere bunun bir örneği yoktur. Bu imkan ve güç sayesinde, son dönemde CİMER üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerde memnuniyet oranının yüzde 20 arttığını gördük. Her bir CİMER başvurusu bizim namusumuza emanettir, mahremimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı’nda gerçekleşen CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısına katıldı. Hayatını kaybeden Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’ya rahmet dileyen Altun, katılımcılara teşekkür etti.

Altun, "Ülkemizi dört bir yanından toplantımıza iştirak ettiniz her birinize şükranlarımı sunuyorum. CİMER bizim en hayati fonksiyonlarımızdan, organlarımızdan bir tanesi. Bu fonksiyonu, bu birimi sizlerin gayretleriyle ayakta tutuyoruz.

Bu toplantıyı güncel gelişmeleri, aydınlatıcı bilgileri paylaşmak için yapıyoruz. Bu bir kaynaşma toplantısı, bir aradalık, birlikte aynı idare, aynı hedef doğrultusunda olan insanların tecrübe paylaşımı son derece hayati bir unsurdur. Böyle bir eğitim toplantısının önemli olduğunu düşündük. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra ilk defa böyle kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bu toplantı esasında bu anlamda yapılacak toplantıların ilki, 2022 yılında farklı formatlarda seri halinde sürdüreceğiz toplantılarımızı" dedi.

"Hiç kuşkusuz devletin en önemli görevi milletin yanında olmak vatandaşın sorununu çözmektir"

CİMER’in vatandaşlar ve devlet arasında önemli bir görev üstlendiğini bildiren Altun,"Hiç kuşkusuz devletin en önemli görevi; milletin yanında olmak vatandaşın sorununu çözmektir. Vatandaşın derdiyle dertlenmek hayatını kolaylaştırmak ve sorun çözmektir. CİMER, vatandaşın, milletin sorununu çözmenin en somut örneklerinden biridir. En iyi işleyen mekanizmalarından biridir. Ne yazık ki bu ülkede devlet millet ilişkilerinde vatandaş aleyhine bir hiyerarşi söz konusuydu. Bir anlamda devletin, kamu görevlileri karşısında el pençe divan durulması beklenir bu çerçevede ilişki dizayn edilirdi. Hamdolsun bu Türkiye geçmişte kalmıştır, bugün devlet vatandaşının emrindedir. Cumhurbaşkanımızın hep söylediği gibi devlet vatandaşının hizmetkarıdır. Gerçek anlamda milletine hizmet eden devlet büyük devlettir, kurucu devlettir, nüfus sahibi bir devlettir" diye konuştu.

"Türkiye’de devlet yönetimin paydaşı konumunda olan vatandaşımızdır"

Türkiye’nin küresel aktör olma yarışında emin ve güçlü adımlarla ilerleyişinin en önemli kazanımının devlet millet birlikteliği olduğuna dikkat çeken Altun, "Türkiye bölgesel bir aktör olduktan sonra kürese aktör oma yarışında emin ve güçlü adımlar atmaya başladıktan sonra ancak ve ancak devlet ve millet birlikteliğiyle sağlanan bir unsudur. Devletin meşruiyeti milletten gelir. Bu noktada 2002 ‘den bu yana yaşanan dönüşümlerin en temel unsurlarından biri milletin emrinde bir devlet felsefesidir. Bu Türkiye’de devlet yönetimin paydaşı konumunda olan vatandaşımızdır. Vatandaşlarımızın şikayetlerini çekinmeden kurumlara iletebilmesi en temel unsurlardan birisidir" dedi.

"CİMER’i Vatandaşın doğrudan talebini iletebildiği sistemi kurduğunu görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde kurulan BİMER’in daha sonra CİMER ile birleştiğini anımsatan Altun, CİMER’in Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çatısı altında faaliyetini sürdürdüğünü kaydetti. CİMER’i Vatandaşın doğrudan talebini iletebildiği bir sistem olduğuna dikkat çeken Altun," Devletle millet arasında iletişim köprüsüyüz biz. Her hangi bir vatandaşın CİMER’e başvururken önüne konan herhangi bir zorunluluk olmadığını, kendi arzusuyla istediğinde başvuru yapabildiğini biliyoruz. Bunun kamu yönetime çok olumlu katkısı olduğunu görüyoruz. Hamdolsun, insanlarımızda çok güçlü bir hak arama bilinci ve gerçekten demokratik olgunluk ve kültür seviyesi söz konusu. Bu gelişim sayesinde CİMER’imize olan ilgili de her geçen gün artıyor. Her sene daha da yoğunlaşıyor. 2020 yılında toplamda 5 milyon 900 bin başvuru aldık. 2021 yılı sonunda 6 milyon başvuru almış olacağız. Bundan önemlisi başvuruların gereğinin yerine getirilmesidir. Bize gelen başvuruları en doğru şekilde devletin içindeki doğru aktöre iletmekle mükellefiz. Bunu yapabilmek son derece kritiktir" ifadelerini kullandı.

"CİMER, Türkiye’nin kamu idaresi anlamında son dönemin en önemli reformlarından birisidir"

"CİMER’e yapılan başvuruların örnek olarak seçilip devlet yönetimine doğrudan katkısı olacağını görüp bunları projelendirdik" diyen Altun,"Gelen başvurularda gelen talep projelerdeki kritik unsurları içinden seçip somut olarak, çıktı olarak ortaya koyabildik. CİMER, Türkiye’nin kamu idaresi anlamında son dönemin en önemli reformlarından birisidir. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz. İnsanlardaki hak arama kültürü geliştikçe kamu görevlilerinde bu yönde bilinç geliştiğini görüyoruz.

Geleneksel kamu yönetimi anlayışına hakim olan hakkını arayıp sorgulamayan pasif vatandaş yok artık. Onun yerine hakkını arayan sorgulayan beklentileri olan aktif vatandaş kategorisi ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Artık geleneksel kamu yönetimindeki bugün git yarın gel yaklaşımını terk edildiğini söyleyen Altun,"Bu yaklaşımı söz konusu olduğunda bunun ifşa edilmesi vatandaşlarımıza olan borcumuzdur. Elbette hepimizin gerek duyduğu dilekçe hakkında bahsetmek durumundayız. Bizim kurumsallaşmamız, dilekçe hakkının somut tezahürlerdir. Dilekçe ve bilgi edinme hakları vatandaşın devletle doğrudan bağ kurmasını sağlamıştır Demokrasi ve hukuk ilkesini benimseyen devletlerin dilekçe hakkını anayasal güvence altına aldığını görüyoruz. Bugün itibariyle somut bir şekilde işlevsel bir şekilde hayata geçirip vatandaşlarımızın merkezine oturtuyoruz. Bizim en temel görevimiz, katılımcı çoğulcu kamu yönetimi anlayışıyla Türk idari yapısının daha gelişmesine vatandaşlarımıza hizmetkar şekilde işlev üstelenmesine katkıda bulunmaktır" şeklinde konuştu.

"CİMER, sadece şikayet merci değil bu anlamda CİMER’e yeni fonksiyonlar kazandırma noktasında çalışıyoruz"

CİMER aracılığı ile vatandaşların her türlü görüş, öneri, istek, şikayet, bilgi edinme başvurularını kolayca yapabildiğini belirten Altun, "Kamu kurumlarımızın burada yapılan şikâyetlerle ilgili hassasiyetleri olduğunu biliyoruz. Vatandaşın şikayetini doğrudan iletmesi ilgili kurumun bilmesi önemlidir. CİMER, sadece şikayet merci değil bu anlamda CİMER’e yeni fonksiyonlar kazandırma noktasında çalışıyoruz. CİMER’e teşekkür bölümü ekledik. Kamu kurumlarımızın ortaya koyduğu performansı, başarılı projeleri vatandaşlarımızın takdir etmesi onların motivasyonu açısından önemlidir. Bu sayede 75 bin teşekkür aldık. Vatandaşlarımız, devlet büyüklerimize, kamu çalışanlarına, sizlere teşekkür ettiler. Bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür bir ikramdır. Vatandaşımızın bu ikramını CİMER, vasıtasıyla yapabildiğini gördük. Bu uygulama ile birlikte yeşil kalkınma, sosyal medya konusu ile ilgili konulardan doğrudan süreçleri değerlendirmek istedik. Yeşil Kalkınma Devrimi Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği şekliyle yeni dönemde dünyaya çevreye önemli bir katkı manifestosudur. Sosyal medya kullanımı konusunda ürettiğimiz metinlerin hep benimsenmesini hem geliştirilmesini amaç edindik. Politika yapım süreçlerine aktif bir şekilde katılmalarını sağladık" dedi.

CİMER’in hali hazırda 100 bine yakın kulacını sayısıyla 40 bin idari birimle güçlü bir hizmete sahip olduğunun altını çizen Altun, "Dilekçe hakkının etkin kullanımı için bu hizmet ağının hazırlanmış olması dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamadır. Avrupa ve Batı ülkeleri başta olmak üzere bunun bir örneği yoktur. Bu imkan ve güç sayesinde, son dönemde CİMER üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerde memnuniyet oranının yüzde 20 arttığını gördük. Daha da artacak, vatandaşımızın memnuniyetinin günden güne artığı bir süreci yaşayacağız" dedi.

Katılımcılara seslenen Altun, bu eğitim toplantısını sıradan bir eğitim toplantısı olarak görmeyin, bu toplantıdan maksimum oranda fayda sağlayın. Birbirinizle yakın işbirlikleri geliştirin, kurumlarınızda görevli arkadaşlarınızla yakın etkileşim içinde olun. Onları da bu anlamda görevlendirin" diye konuştu.

"Her bir CİMER başvurusu bizim namusumuza emanettir. Mahremimizdir"

Başvuruların mahremiyeti konusunda uyarılarda bulunan Altun, şöyle devam etti:

"Her bir CİMER başvurusu bizim namusumuza emanettir. Mahremimizdir. Bu mahremi korumak hepimizin görevidir. Hukuki süreçler hariç, ilgisiz kişilerle paylaşmamalıyız. Hepiniz bu temel kaideyi uyguluyorsunuz bunu size bir kez daha hatırlanmak istedim. Başvuru olumlu olumsuz neticelensin önemli olanın başvuru sahibinin bilgilendirilmesi mümkün olduğunca açık doyurucu şekilde dönülmesi önem arz ediyor."

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