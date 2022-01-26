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İletişim Başkanı Altun: “Göçmenler sorunun kaynağı değil, sorunun mağdurlarıdır”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, medyada ve siyaset dünyasındaki popülist eğilimlerin göçmenlere yönelik nefreti körüklediğini belirterek, “Göçmenler, sığınmacılar; sorunun kaynağı değil, sorunun mağdurlarıdır. Medyada göçmenlerin temsili noktasında adil bir tutuma ihtiyacımız var” dedi.

Politika 26.01.2022, 13:09
İletişim Başkanı Altun: “Göçmenler sorunun kaynağı değil, sorunun mağdurlarıdır”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, medyada ve siyaset dünyasındaki popülist eğilimlerin göçmenlere yönelik nefreti körüklediğini belirterek, “Göçmenler, sığınmacılar; sorunun kaynağı değil, sorunun mağdurlarıdır. Medyada göçmenlerin temsili noktasında adil bir tutuma ihtiyacımız var” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından düzenlenen “Göçmenler ve Medya Çalıştayı”nın açılışında konuştu. Altun konuşmasında, Batı’nın ırkçılığın derinleştiği, yabancı düşmanlığının yükseldiği, sosyal gettolaşmaların arttığı bir kültürel coğrafya olarak uluslararası alanda konumlandığını belirterek, “Böylesi bir ortamda biz Türkiye olarak aynı zamanda ağır insani ve siyasi krizlere şahitlik eden, zorluklarla dolu bir coğrafyada var olma, büyüme ve gelişme mücadelesi veriyoruz. Özellikle 2010 sonrasında bölgemizde yaşanan gelişmeler, bölünmüş devletlerin ortaya çıkmasına, terörizmin yaygınlaşmasına, küresel göçmen ve mülteci sorununun baş göstermesine neden oldu. Bu dönemde Türkiye istikrarlaştırıcı bir güç olarak, hem kendi güvenliği ve istikrarı hem de bölge ülkelerinin güvenliği ve istikrarı için sahada ve masada mücadele verdi. Bu noktada Türkiye gerçekçi ve insani göçmen politikasıyla dünyaya örnek oldu” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımız, insanlığın vicdanı olarak yürüttüğü siyasetle mağdurların ve mazlumların yanında yer aldı”

Tüm dünyanın şu anda göçmen sorunuyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Altun, “Fakat, bu sorunla en ciddi şekilde yüzleşen ülke Türkiye’dir. Bunu biz tercih etmedik. Bölgemizde büyük bir yangın çıktı. Bu yangını biz çıkarmadık, aksine bu yangını söndürmek için çok büyük gayretler sarf ettik, etmeye de devam ediyoruz. Dahası bu yangının mağdurlarının yaralarını da biz sarmaya çalıştık. Cumhurbaşkanımız, insanlığın vicdanı olarak yürüttüğü siyasetle mağdurların ve mazlumların yanında yer aldı. Onların yaralarını sarma, onları iyileştirme gayretinde oldu” dedi.

Altun, Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki yangının çıkış sebeplerine ilişkin şunları söyledi:

“Açık ve net olarak ifade edelim, batı merkezli yeni sömürgecilik siyaseti nedeniyle çıktı. Batıcı siyasetin bölgemizdeki iş birlikçilerinin, tamahkar ve tahripkar uygulamaları nedeniyle çıktı. Dış güçlerin vesayetinde kendi toplumuna yabancılaşmış azınlık yönetimlerinin yanlışları nedeniyle çıktı.”

“Objektiflikten uzak, popülist söylemlere dayalı yorum ve haberlerin derin toplumsal sorunlara zemin hazırlama potansiyeli bulunduğu aşikardır”

Altun, şu anda Almanya’da 530 bin, İsveç’te ise 130 bin Suriyeli göçmenin bulunduğu bilgisini paylaşarak, “Onun dışında hiçbir Batı ülkesinde 50 binden fazla Suriyeli göçmen bulunmuyor. Ülkemiz ise Almanya’nın 8 katı göçmene ev sahipliği yapıyor. Böyle büyük bir nüfusun geldiği ülke için sosyoekonomik etkiler oluşturmaması düşünülemez. Bu noktada başta siyasetçilerin sığınmacılarla ilgili değerlendirmelerinde ve medyanın mültecilerle ilgili haberlerinde insani ve mesleki değerler açısından hassasiyet göstermesi elzemdir, çok önemlidir. Objektiflikten uzak, popülist söylemlere dayalı yorum ve haberlerin derin toplumsal sorunlara zemin hazırlama potansiyeli bulunduğu aşikardır” ifadelerini kullandı.

“İletişim Başkanlığı olarak Suriyeli sığınmacılara yönelik dezenformasyonla mücadele ediyoruz”

İletişim Başkanı Altun, toplumda göçmenlere yönelik olumsuz bir yaklaşımı hakim kılma amacıyla yapılan dezenformasyon ve algı çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirerek, “Bu bağlamda biz İletişim Başkanlığı olarak iletişim araçları ve kamu diplomasisi imkan ve kabiliyetlerini sonuna kadar kullanarak, Türk ve dünya kamuoyundaki Suriyeli sığınmacılara dair bilgi kirliliği ve dezenformasyonla da mücadele ediyoruz” diye konuştu.

“Göçmenler, sığınmacılar; sorunun kaynağı değil, sorunun mağdurlarıdır”

Altun, medya ve siyaset dünyasındaki popülist eğilimlerin göçmenlere ve sığınmacılara yönelik nefreti körüklediğini, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının yükselmesine sebep olduğunu kaydederek, “Şu gerçeği çok açık ve net bir biçimde ortaya koymak durumundayız. Göçmenler, sığınmacılar; sorunun kaynağı değil, sorunun mağdurlarıdır. Medyada ve siyaset dünyasında sığınmacılara ve göçmenlere yönelik önyargıları yeniden üretmek, zulmü kalıcı hale getirmektir. Medyada göçmenlerin temsili noktasında adil bir tutuma ihtiyacımız var. Veri temelli haberciliğe ihtiyacımız var. Gerçek insan hikayelerine ve birleştirici, bütünleştirici bir dile ihtiyacımız var. Bunu başarabiliriz ve başarmalıyız” dedi.

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