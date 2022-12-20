İletişim Başkanı Altun: “Fransa’dan PKK’nın ülkesindeki tüm faaliyetlerine son vermesini istiyoruz”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa’da PKK mensupları ve sempatizanlarının varlık gösterebildiğini belirterek, “Türkiye tüm NATO müttefiklerinden olduğu gibi Fransa’dan da terör örgütü PKK’nın ve uzantılarının ülkesindeki tüm faaliyetlerine son vermesini istemektedir. (Fransa) Suriye ve Libya gibi alanlarda politikalarını Türkiye ile uyumlu hale getirmelidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık binası konferans salonunda düzenlenen Türkiye-Fransa İlişkileri: Fırsatlar ve Meydan Okumalar Paneli’ne katıldı. İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasını amaçlayan panelde iki ülkenin akademisyenleri, sektör temsilcileri ve askeri personeli yer aldı.

“Avrupa’nın enerji ve gıda güvenliğinin de pamuk ipliğine bağlı olduğu, Rusya-Ukrayna savaşında gözler önüne serilmiştir”

İletişim Başkanı Altun burada yaptığı konuşmada, Avrupa’nın, Suriye krizinin sonuçlarından biri olan mülteci meselesine çözüm üretemediği belirterek, “Avrupa’nın enerji ve gıda güvenliğinin de pamuk ipliğine bağlı olduğu, ne yazık ki Rusya-Ukrayna savaşında gözler önüne serilmiştir. Türkiye, öncülük ettiği tahıl koridorunun yanı sıra enerji koridoru gibi girişimlerle de Avrupa’nın karşı karşıya olduğu tüm bu meselelerin çözümü noktasında kilit bir rol oynamıştır, oynamaya devam edecektir” dedi.

Avrupa’nın diplomatik ve ekonomik iş birliğinden terörle mücadeleye her konuda Türkiye ile ilişkilerini derinleştirmesi ve güçlendirmesi gerektiğine inandıklarını dile getiren Altun, “Uzun bir geçmişe uzanan Türkiye ve Fransa ilişkilerinde de ikili ve bölgesel boyutta ortak çalışmalar yürütülmesi, iş birliklerinin geliştirilmesi oldukça önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Altun, Rusya-Ukrayna savaşının, tahıl, enerji ve gübre krizinde olduğu gibi hem küresel hem de bölgesel düzlemde söz konusu savaşın derin istikrarsızlıklar üretme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye, savaşan her iki devletin de güvendiği bir aktör olarak ürettiği çözümler ve arabulucu rolüyle krizin daha da derinleşmesini önlemekte, burada da istikrarlaştırıcı bir aktör olarak ön plana çıkmaktadır” diye konuştu.

“Beklentimiz, (Rusya-Ukrayna) krizin daha da derinleşmeden yönetilmesi konusunda Türkiye’ye destek olmalarıdır”

Rusya-Ukrayna savaşından doğan krizin son bulmasının, Avrupa ülkelerini ağır meydan okumalardan, yeni sorunlardan koruyacağını söyleyen Altun, “O nedenle Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden temel bir beklentimiz var. Nedir bu beklenti? Krizin daha da derinleşmeden yönetilmesi konusunda Türkiye’ye destek olmalarıdır, küresel alanda kimlikçi siyaset yerine stratejik öncelikleri esas almalarıdır” değerlendirmesini yaptı.

Altun, Rusya-Ukrayna savaşının hava savunma sistemleri ve insansız savaş araçlarının da önemini gösterdiğini belirterek, güçlü savunma sanayii altyapısına sahip olduğunu söylediği Türkiye’nin, insansız kara, deniz ve hava araçları konusunda hem yüksek teknolojiye sahip hem de maliyet etkin ürünler geliştirdiğini dile getirdi.

“(Fransa) Suriye ve Libya gibi alanlarda politikalarını Türkiye ile uyumlu hale getirmelidir”

Fransa ve Avrupa’da göç ve mülteci hareketlerinin yönetilmesi konusunda sert meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Altun, “Dolayısıyla düzensiz göç ve mülteci hareketlerinin neden olduğu toplumsal ve siyasal sorunlarla boğuşan Fransa da Türkiye’nin çözüm noktasında oynadığı hayati rolün farkına varmalıdır. (Fransa) Suriye ve Libya gibi alanlarda politikalarını Türkiye ile uyumlu hale getirmelidir” dedi.

“Türkiye, Fransa’dan PKK’nın ülkesindeki tüm faaliyetlerine son vermesini istemektedir”

Avrupa Birliği’nin, PKK’yı terör örgütü olarak tanıdığını hatırlatan Altun, “Ancak Fransa’da PKK mensupları ve sempatizanları varlık gösterebilmektedir. Türkiye tüm NATO müttefiklerinden olduğu gibi Fransa’dan da terör örgütü PKK’nın ve uzantılarının ülkesindeki tüm faaliyetlerine son vermesini istemektedir” diye konuştu.

“İstikrar kazanmış Suriye, Avrupa’nın güvenliğine katkı sağlayacak”

Türkiye’nin Suriye’deki PKK/PYD/YPG yapılanmasına karşı yürüttüğü mücadele müttefiklerinin desteğini beklediğini aktaran Altun, terörden arındırılmış ve istikrar kazanmış Suriye’nin Avrupa’nın güvenliğine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

“PKK/YPG ve FETÖ gibi terör örgütlerinin dezenformasyon kampanyaları, iki ülke ilişkilerine zarar verme potansiyeline sahip”

Altun, konuşmasına şöyle devam etti:

“Fransız çimento şirketi Lafarge’ın Suriye’de DEAŞ dahil, terör örgütlerine destek sağladığının ortaya çıkması ise küresel terörizmle mücadele açısından kara bir leke olarak kalacaktır. Batı’daki Türkiye düşmanı lobilerin ya da PKK/YPG ve FETÖ gibi terör örgütlerinin uzantılarının dezenformasyon kampanyaları da iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Fransa’ya da zarar verme potansiyeline haiz hususlardır. Dolayısıyla Türkiye-Fransa ilişkileri, terör örgütlerini ya da Türkiye karşıtı lobileri memnun eden ucuz ve kısa vadeli siyasi hesaplara kurban edilmemelidir. Türkiye’nin mücadele ettiği terör örgütlerine destek sağlanmasının ve teröristlerin himaye edilmesinin küresel terörizmle mücadeleyi akamete uğrattığı, zayıflattığı asla unutulmamalıdır.”

“Fransa’da İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik sistematik ayrımcılık cereyan ediyor”

Altun, Avrupa İslamofobi (İslam karşıtlığı) Raporu’na göre, Fransa’da İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik sistematik ayrımcılık noktasında olumsuz gelişmelerin cereyan ettiğini üzüntüyle gördüklerini söyledi.

Panel, Altun’un konuşmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç’ın konuşması ile devam etti.