İletişim Başkanı Altun: " Cumhurbaşkanımızın hepimize hatırlattığı üzere bu afetten sadece sağ değil, birlik ve beraberlik içinde daha da güçlenerek çıkacağız. Gün siyaset yapma günü değildir, bazı siyasilerin ayrılık tohumları ekmeyi amaçlayan açıkl

İletişim Başkanı Altun: " Cumhurbaşkanımızın hepimize hatırlattığı üzere bu afetten sadece sağ değil, birlik ve beraberlik içinde daha da güçlenerek çıkacağız. Gün siyaset yapma günü değildir, bazı siyasilerin ayrılık tohumları ekmeyi amaçlayan açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. Millet olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Herkesi sorumsuzca açıklamalar yapmaktan kaçınmaya ve çözümün parçası olmaya davet ediyoruz.”