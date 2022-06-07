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İletişim Başkanı Altun: "Bir kolektif güvenlik örgütü olarak inşa edilen NATO’ya katılmak isteyen ülkelerin de örgütün her üyesinin güvenlik kaygılarına hassasiyet göstermesi son derece meşru bir beklentidir."

İletişim Başkanı Altun: "Bir kolektif güvenlik örgütü olarak inşa edilen NATO’ya katılmak isteyen ülkelerin de örgütün her üyesinin güvenlik kaygılarına hassasiyet göstermesi son derece meşru bir beklentidir."

Politika 07.06.2022, 12:58
İletişim Başkanı Altun: "Bir kolektif güvenlik örgütü olarak inşa edilen NATO’ya katılmak isteyen ülkelerin de örgütün her üyesinin güvenlik kaygılarına hassasiyet göstermesi son derece meşru bir beklentidir."

İletişim Başkanı Altun: "Bir kolektif güvenlik örgütü olarak inşa edilen NATO’ya katılmak isteyen ülkelerin de örgütün her üyesinin güvenlik kaygılarına hassasiyet göstermesi son derece meşru bir beklentidir."

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