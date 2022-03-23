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İki bakan 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü programına katıldı (2)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “2021 yılında ilk defa hava tahmini ve erken uyarılarda yüzde 92’nin üzerinde tutarlılık oranına ulaşma başarısını tüm ekibimizle birlikte yakaladık. Bu oranla Türkiye hava tahmini alanında dünyada ilk onda yer alırken, bölgesinde de liderliğini sürdürmektedir” dedi.

Politika 23.03.2022, 13:46
İki bakan 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü programına katıldı (2)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “2021 yılında ilk defa hava tahmini ve erken uyarılarda yüzde 92’nin üzerinde tutarlılık oranına ulaşma başarısını tüm ekibimizle birlikte yakaladık. Bu oranla Türkiye hava tahmini alanında dünyada ilk onda yer alırken, bölgesinde de liderliğini sürdürmektedir” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bakanlığın merkez binasındaki konferans salonunda düzenlenen 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kutlama programına katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Kurum, hava tahmini konusunda yapılan çalışmaları anlattı. Dünyanın iklim değişikliğinin ağır sonuçları ile karşı karşıya bulunduğunu, bu durumdan dünya üzerindeki canlı-cansız tüm varlıkların derinden etkilendiğini belirten Bakan Kurum, “Özellikle medeniyetimizin sembolleri olan şehirlerimiz sıcak hava dalgaları, kuraklık, su stresi gibi iklim değişikliğinden kaynaklı pek çok meteorolojik krizle mücadele ediyor. Biz Türkiye olarak tarihi sorumluluğumuz bulunmamasına rağmen bütün uluslararası çalışmalara taraf oluyor, iklim değişikliğiyle mücadelede üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getiriyoruz. İklim değişikliğinin sebep olduğu olumsuz sonuçları ancak enerji, tarım, sanayi, ulaştırma ve yapı sektörlerinde hızlı, iyi planlanmış ve geniş kapsamlı, eş zamanlı bir dönüşümle önleyebiliriz. İkinci olarak yapılması gereken ise meteorolojik afetlerden, yaşadığımız bu ağır sonuçlardan mümkün olduğu kadar erken haber alıp tedbirleri almaktır. Ağır sonuçları olan hava olaylarına neden olan iklim krizi, insanoğlunun meteorolojiye çok daha fazla önem verme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda ulusal ve uluslararası çalışmalar, dünyamızın geleceği açısından çok daha kritik bir noktaya ulaştı” diye konuştu.

“MeteoUyarı sistemini devreye aldık”

Afetlerin iklim değişikliği ve kuvvetli hava olayları nedeniyle 5 kat arttığını, can kayıplarının erken uyarılardaki gelişmelerle birlikte 3 kat azaldığını açıklayan Kurum, “İklim değişikliğine uyum içinde en önemli adım erken uyarı sistemlerini en yüksek noktaya taşımaktır. Ben buradan vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz ülke olarak her geçen gün çok daha fazla kuvvetli meteorolojik hadise ile karşı karşıya kalıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz gerekli çalışmalarını tamamladı ve vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu meteorolojik mobil erken uyarı sistemlerini kurdu. Meteorolojik uyarıların vatandaşımız tarafından daha kolay anlaşılması için, Avrupa ülkeleri tarafından da kullanılmakta olan, renk kodlu uyarılara geçtik. MeteoUyarı sistemini devreye aldık. Biliyorsunuz geçtiğimiz birkaç ay içerisinde başta İstanbul olmak üzere ülkemizin birçok bölgesinde son yılların en yoğun kar yağışları görüldü. Yağışlar başlamadan önce ‘Turuncu’ renkte alarm seviyesi verilerek oluşabilecek aksaklıklara karşı önlemler alındı. Alarmın bu seviyedeki tespiti ve kar yağışının yoğun olacağının ortaya konmasındaki başarısıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz çok büyük krizlerin önüne geçilmesini sağladı. Bu anlamda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ile şehirlerimizin iş birliğini çok önemsiyoruz” dedi.

“2021 yılında ilk defa hava tahmini ve erken uyarılarda yüzde 92 tutarlılığa ulaştık”

Türkiye’nin en büyük gelir kalemlerinden birisi olan turizmin planlanmasının büyük bir önem arz ettiğini anlatan Bakan Kurum, turizme katkı sunacak bir çabayı göz ardı etmediklerini söyledi. Kurum, “Bu anlamda karayolları, kayak merkezleri, stadyumlar gibi alanlara ilişkin de özel çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz; dünyamız küresel bir köy haline geldi. Bu küresel köyde ulaşım alternatifleri arttı. Biz de bu kapsamda havacılık ve denizcilikte ulaşımın sağlıklı ve güvenli yapılması adına yine özel çalışmalarla tahminlerimizi yapıyor, anlık olarak paylaşıyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan bir başka güçlü kalem olan tarıma dair de tahminlerimizi yüksek bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Zirai tahmini çalışmalarımızın ilk sıralarında görüyoruz. Bu anlamda genel zirai tahmin, zirai don, sıcaklık nem endeksi, tarımsal hava tahmini gibi tarımsal faaliyetleri ve çiftçimizi doğrudan ilgilendiren alanlarda da hava tahminlerimizi yapıyoruz. Kısacası çevreden şehirciliğe, turizmden tarıma, ulaşımdan savunmaya ve spordan sağlığa kadar tüm sektörlere yönelik meteoroloji hizmetlerini 7/24 çalışma esasıyla üretiyoruz. 2021 yılında ilk defa hava tahmini ve erken uyarılarda yüzde 92’nin üzerinde tutarlılık oranına ulaşma başarısını tüm ekibimizle birlikte yakaladık. Bu oranla Türkiye hava tahmini alanında dünyada ilk onda yer alırken, bölgesinde de liderliğini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ise yaptığı konuşmada, “Ülke genelinde yer alan 2 bin 50 adet gözlem sistemimiz ve 3 bin personelimizle ülkemiz ve milletimiz için 7/24 hizmet veriyoruz” dedi.

Programa Bakan Akar ve Kurum’un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, askeri yetkililer, üniversite rektörleri, kurum personelleri, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

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