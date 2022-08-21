IKBY’den Türkiye’ye taziye mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Gaziantep’te 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin yaralandığı trafik kazası nedeniyle Türkiye’ye başsağlığı mesajı gönderdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) Türkiye’ye Gaziantep’te hayatını kaybedenler adında taziye mesajı gönderildi. IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Gönüllerimiz ve dualarımız bugün Türkiye’deki trafik kazasında dostlarını kaybedenlerin yanındadır. Türkiye’ye ve kazada hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.