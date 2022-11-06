IKBY Parlamentosu’nda 12 milletvekili istifa etti

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu’nun görev süresinin uzatılmasına itiraz eden 12 milletvekili görevinden istifa etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu’nun görev süresinin uzatılması bazı milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı. Aralarında Kürdistan İslami Cemaati, Değişim Hareketi (Goran) ve Yeni Nesil Hareketi’nden milletvekillerinin de bulunduğu toplam 12 kişi istifa dilekçelerini sundu. İstifa sonrası basın toplantısında konuşan Kürdistan İslami Cemaati Grup Başkanı Abdülsettar Mecit, parlamentonun görev süresinin uzatılmasının yasaya aykırı olduğunu belirterek, genel seçimlerin en hızlı şekilde yapılması için birlikte çalışacaklarını söyledi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Değişim Hareketi geçen ayın başında parlamentonun görev süresinin uzatılması için talepte bulunmuştu.

Irak’taki siyasi gerilim

Irak’ta geçtiğimiz yıl yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış, seçimlerin galibi Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu milletvekilleri geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti. Sadr yanlılarının daha sonra meclisi işgal etmesi ile ülkede protestolar patlak vermiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı. Protestolar Sadr’ın 30 Ağustos’ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından alevlenmiş, Bağdat’taki Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı. Bir yıl süren siyasi krizin ardından Irak meclisi tarafından Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Reşit, hükümet kurma çalışmalarına hızlı başlamıştı. Mecliste yapılan yemin töreninin ardından Reşit, Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun adayı olan Sudani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.