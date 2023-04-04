IKBY ile Bağdat arasında Türkiye üzerinden petrol anlaşması

Irak ile ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında Türkiye üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik anlaşma imzalandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, başkent Bağdat’ta bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Irak Başbakanı Sudani, IKBY’nin Türkiye üzerinden yaptığı petrol sevkiyatının yeniden başlatılması için iki taraf arasında anlaşma sağlandığını açıkladı. Petrol ihracatının gecikmesinin bütçeyi etkileyeceğini belirten Sudani, IKBY’den petrol ihracatının durdurulmasının tüm Irak halkına büyük bir zarar vereceğini dile getirdi. Sudani, anlaşmanın bütçe yasası Irak Meclisinden geçene kadar geçici bir anlaşma olduğunu vurguladı. Bütçe yasasının tüm Irak’a adil bir dağıtımı sağlayacağını kaydeden Sudani, anlaşma bendinin komisyonlar tarafından incelendiğini belirtti.

Irak medyası ise adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde IKBY-Ceyhan petrol akışının yeniden başlatılması için Bağdat yönetiminin Türkiye’ye resmi talep gönderdiğini bildirildi.

IKBY Yabancı Medya İlişkileri Sorumlusu Lawk Ghafuri, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, IKBY’nin Ceyhan üzerinden petrol ihracatının bugün yeniden başlayacağını ifade etti.

Bağdat ile Erbil arasındaki anlaşma kapsamında Irak devlet petrol şirketi SOMO, IKBY petrolünü pazarlama ve ihraç etme yetkisine sahip olacak ve gelirler IKBY’nin kontrolünde Irak Merkez Bankası’ndaki bir hesaba yatırılacak.

Ne olmuştu

Paris’te bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye-Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği kararın ardından 25 Mart’ta Irak’tan Ceyhan Limanı’na petrol akışının durdurulduğu açıklanmıştı.