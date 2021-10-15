İhracatçıları birlikleri ile ilgili kanun teklifi TBMM’de

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birlikleri Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

TİM ve İhracatçı Birlikleri Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve Denizli Milletvekili Şahin Tin ile 50 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif ile TİM ve ihracatçı birliklerine gerekli sermayenin sağlanmasının amaçlandığı belirtilerek, Türkiye İhracat Kredi Bankası’nın diğer uluslararası ihracat kredi kuruluşlarına karşı dış piyasada rekabet gücünü artırarak, değişen ve gelişen dünya ticaretinden kamu bankalarına tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olması ve ihracata ayırdığı kaynakların vergi yükümlülükleri ile daralmasının önlenmesinin amaçlandığı kaydedildi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapılarak kaçakçılık suçlarına konu eşya ve araçların tasfiye işlemlerinin daha etkin ve hızlı yapılmasının da amaçlandığı teklifte, esnaf ve sanatkar meslek kuruluşları başkan adaylarının seçim dönemlerinde eşit şartlara sahip olması da hedefleniyor. Ticaret Sicil Gazetesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’ne ilişkin Ticaret Bakanlığını temsilen yer alan üyeler yeniden düzenlenerek, şirket tasfiye süreçleri basitleştirilip hızlandırılıyor.