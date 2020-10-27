İHA’ların motorunu üreten şirketten Türkiye’ye ambargo

sozcu.com.tr'den alınan habere göre Türkiye’nin Azerbaycan’a Ermenistan ile çatışmalarda kullanması için İHA verdiğinin iddia edilmesi sonrası Kanada hükümeti, Türkiye’ye uyarıda bulunmuştu.

Quebec merkezli firma yetkilileri Avusturya’da Rotax adlı fason üreticileri tarafından yapılan motorların Türk Bayraktar TB2 İHA’larında kullanıldığını geçen hafta öğrendiklerini ve buna ilişkin bir karar aldıklarını belirtti.

“SATIŞLARI ASKIYA ALIYORUZ”

Euronews’te yer alan habere göre, şirketin Başkan Yardımcısı ve sözcüsü Martin Langelier, Uluslararası Radyo Kanada’ya açıklamada bulundu. Martin Langelier, şu ifadeleri kullandı;

*Son günlerde ürettiğimiz parçaların askeri teknolojilerde kullanıldığı konusunda bilgilendirildik ve derhal konuya ilişkin bir soruşturma başlattık. Bu süre zarfında parçalarımızı nerede nasıl kullanıldığı belli olmayan ülkelere yaptığımız satışları askıya alıyoruz.

*Rotax tarafından üretilen tüm uçak motorlarımız tamamen sivil amaçlı üretilmiştir ve sadece sivil kullanım için sertifikalandırılmıştır.

AVUSTURYA’DAN ALIRKEN İZİN GEREKMİYOR

Öte yandan motorların askeri kullanımı için izin alınması Kanada’dan ithal edilirken gerekli ancak Avusturya’dan alınırken böyle bir izin gerekmiyor.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gabriele Juen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rotax motorlarının sadece ‘sivil kullanıma yönelik’ olması gerektiğini belirterek, “İkili kullanıma sahip öğelere ilişkin Avrupa Birliği Kontrol Listesi (The European Union Control List of Dual Use Items) içerisinde drone motorları bulunmuyor. Dolayısıyla savunma araçlarında kullanılmak üzere Avusturya’dan alınması gereken herhangi bir izin yok” dedi.

2019’UN EKİM AYINDAN BERİ AMBARGO VAR

Kanada, Türkiye’nin kuzey Suriye harekatı sonrası Ekim 2019 tarihinde Türkiye’ye yaptığı savunma teknolojisi ihracatını pek çok kalemde askıya almıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan diğer ülkelere de Kanada örneğini tkaip etmeleri ve Türkiye’ye yaptıkları savunma ihracatlarını askıya almaları çağrısında bulundu.