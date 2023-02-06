İdlib’te arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Türkiye’de meydana gelen ve Suriye’de de hissedilen depremin ardından büyük yıkımın meydana geldiği İdlib’te arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye’nin Kahramanmaraş ilinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Suriye’de can kaybı ve yıkıma neden oldu. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’nin Halep, Hama ve Lazkiye şehirlerinde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremde en az 326 kişinin hayatını kaybettiği, bin 42 kişinin yaralandığı kaydedildi. Özellikle ülkenin kuzeybatısında çok sayıda bina yıkıldı. İdlib’de binalar yerle bir olurken, Sarmada ve Atarib ilçelerinde evler, barınma merkezleri harabeye döndü. Depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden başladı. İdlib’te enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.