İçleri Bakanı Soylu Ağrı’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir takım ziyaretlerde bulunmak için geldiği Ağrı’da kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak için Ağrı’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindekilerle il merkezindeki İmam Buhari Mescidi’ni ziyaret etti.