İçişleri Bakanlığı’ndan Isparta Valisi ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu, Isparta’da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19’a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu, Isparta’da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19’a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir. İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir."