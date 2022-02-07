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İçişleri Bakanlığı:"Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta’da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19’a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir."
İçişleri Bakanlığı:"Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta’da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19’a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir."
Politika 07.02.2022, 12:56
İçişleri Bakanlığı:"Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta’da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19’a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir."